Panda e os Caricas em musical

Todo o País | até 29 dez.

No próximo sábado, o Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, vai receber o Panda e os Caricas com um novo musical baseado nos sucessos do recente CD/DVD “Era uma vez…”. O Tesouro mais bem guardado da Biblioteca está incompleto. Alguém levou o Livro de todos os contos, de todas as lendas, de todas as fábulas…páginas e páginas de aventuras precisam de ser recuperadas!

Bons momentos na Cinemateca Júnior

Lisboa | 21 dez.

A Cinemateca Júnior arrancou em dezembro com um conjunto de filmes animados em forma de poema visual, dedicados ao público infanto-juvenil. Seguiu-se "Charlie e a Fábrica de Chocolate", para fechar com uma iguaria do cinema cómico mudo, com acompanhamento ao piano: "Sherlock Junior".

É tudo grátis!

De Norte a Sul

As luzes e celebrações fazem-se sentir na Invicta até ao dia de Reis e, em Lisboa, celebra-se a quadra com concertos de Natal. O entretenimento para as crianças continua com mais sessões de Filminhos Infantis à Solta pelo País e, aos fins de semana, a Cultura Santa Casa convida os miúdos para workshops, jogos, oficinas e ateliês.

6 pistas de gelo para deslizar pelo País

Todo o País | até 6 jan.

Se gosta de patinar, sabe que em época de Natal o que não faltam são pistas de gelo espalhadas por todo o País. Aventure-se, reúna a família, os amigos, coloque os patins e prepare-se para deslizar. Preparado para dar os primeiros passos, patinar, cair, levantar e tentar mais uma vez? Conheça estas seis pistas de gelo espalhadas pelo País, que temos para sugerir. Atenção, tente não cair!

Pela Sintra do Alentejo

Castelo de Vide | fim de semana

Castelo de Vide é conhecida como a “Sintra do Alentejo”, uma vila que deslumbra todos os que a visitam, surpreende crianças e adultos, desafia-o a conhecer a cultura judaica, a dormir dentro das muralhas de um castelo e a descobrir Marvão, com uma vista de cortar a respiração. Convencido?