Voar já é possível!

Maia | 2ª a dom.

Na DreamFly - indoor skydiving vai poder experienciar o que é a queda livre e o bodyflight num ambiente seguro. Neste espaço, na Maia, voar é uma atividade divertida para qualquer ocasião, em qualquer altura do ano. As crianças também podem “saltar”!

Indie Júnior Allianz: cinema a partir do Porto

Porto e Norte | Até 2 fev.

O IndieJúnior Allianz Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto está de regresso ao Teatro Rivoli, à Biblioteca Municipal Almeida Garrett, à Casa das Artes e à Reitoria da Universidade do Porto, até 2 de fevereiro, para apresentar o melhor do cinema infantil e juvenil que se faz pelo mundo fora.

Pet Festival de volta à FIL

Lisboa | 31 jan., 1 e 2 fev.

O Pet Festival reúne todas as comunidades de animais, desde cães, gatos e pequenos mamíferos, a répteis, peixes, aves, cavalos e animais de quinta. Esperam-se na FIL três dias repletos de atividades. Saiba quais.

Castro Marim em flor

Algarve | 1 fev. a 4 abr.

Em fevereiro, no Algarve, já se antecipa a primavera: há amendoeiras em flor, concertos de piano, um festival que convida a olhar para o céu e mais de 400 iniciativas culturais que o 365 Algarve promove por toda a região. A 1 e 2 de fevereiro, a Natureza, a cultura e a gastronomia vão conjugar-se no Festival das Amendoeiras em Flor, em Castro Marim.

Workshops para pais

Centro de Portugal | fev.

Para pais e futuros pais, em fevereiro encontre 15 sugestões de workshops, formações, cursos e sessões de partilha para refletir sobre as questões da parentalidade e descobrir a melhor forma de desempenhar este papel. No dia 1 de fevereiro, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, pode aprender a ajudar as crianças a aprimorar a caligrafia, a identificar e corrigir os erros e a melhorar a construção e revisão textual. Faz parte!