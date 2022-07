A 29 de julho, arranca o Rodellus, o festival para quem não tem medo do campo. Em 2022, o Rodellus junta à sua essência de “rockeiro rural” a efervescência, cor e alegria das festas populares. Na próxima sexta e sábado, Ruílhe, freguesia de Braga, testemunha 15 horas de atuações de dez bandas, entre nomes nacionais e internacionais, no palco montado num campo de milho. O final de cada noite promete aquecer ainda mais ao som dos bpm de DJ Lynce e Cativo, transformando o Rodellus numa verdadeira pista de dança ao ar livre.

Mas o Rodellus não é só música. Durante os dois dias do festival, vai ser possível assistir a uma instalação artística da autoria do coletivo Mayu. A instalação “Orpheus” consiste numa série de estímulos captados nas folhas das plantas que são transformados em som. O tema "Zoi", gravado pelo coletivo e editado no álbum cujo título veio a dar nome à instalação, retrata a transformação dos ruídos da natureza em música.

Ao longo de 29 e 30 de julho, vai ser possível também revisitar as edições anteriores do Rodellus pela lente de Joana Rita (@shootsounds) e testemunhar o crescimento do festival.

Os passes gerais para o festival continuam à venda na BOL por 20 euros e os bilhetes diários por 12 euros. Além disso, na compra de quatro passes gerais, o Rodellus oferece o quinto. A CP associou-se ao festival e os bilhetes de comboio nas linhas Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Barcelos e Guimarães custam 2 euros (ida e volta), bastando para tal mostrar o bilhete do festival ou a respetiva pulseira. O campismo é gratuito.