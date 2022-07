O Vila do Conde Porto Fashion Outlet acaba de estrear uma nova componente de som adicionada às instalações artísticas presentes no centro, da autoria da artista Cristina Rodrigues. Gravada em estúdio e com recurso a ambientes naturais, a proposta passa por permitir que os visitantes possam imergir de forma multissensorial nas obras de arte inspiradas na tradição marítima e piscatória da cidade de Vila do Conde. As instalações artísticas que pendem do teto receberam o nome de “Memórias do Mar”.

As instalações de som, criadas pelo músico e compositor Manuel Faria, contam com mais de 500 sons por cada experiência, transmitidos por dez canais e com recurso a diferentes frequências. Cada faixa tem 20 minutos de duração, incluindo sons naturais do universo marítimo, combinados com faixas sonoras de orquestra.

A nova proposta passa por diferentes níveis, uma vez que, na instalação “Estaleiro” com destaque para as embarcações, os sons são mais à superfície, evidenciando o som das ondas, das gaivotas, das boias ou dos navegadores. Na instalação “Sob o Mar” com destaque para os peixes, os sons são de ambiente submerso, mas a baixa profundidade que, combinados com faixas musicais, levam os visitantes a serem impactados com sons dos movimentos dos cardumes. Por fim, na obra “Medusas”, os sons são de profundidade e calma, transportando o ouvinte para a tranquilidade do fundo do mar, onde o movimento lento e sedutor destas espécies se faz sentir ao som das correntes e da sua própria deslocação.

Recorde-se que as instalações “Memórias do Mar” foram apresentadas ao público, pela primeira vez, no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, após a sua remodelação em 2021. Constituídas por mais de 100 000 metros de fitas de cetim, contam ainda com uma produção inteiramente a partir de fibras recicladas, 500 metros de fitas LED e têm aproximadamente 676 000 pontos criados. “Estaleiro”, “Sob o Mar” e “Medusas” espelham, não apenas, uma visão poética da forte relação do Homem com o mar, mas também o respeito que a artista plástica Cristina Rodrigues tem pela vida e integridade dos elementos marinhos.