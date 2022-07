Porto Pianofest arranca a 29 de julho com maratona de sete horas ao piano aberta ao público

No ano em que retoma o seu formato original e inteiramente presencial, o Porto Pianofest afina os últimos detalhes da sua sétima edição, que trará ao Porto nomes como a brasileira Clarice Assad e o seu trio, os espanhóis José Ramón Méndez e Josu de Solaun e o canadiano Jean Saulnier, entre muitos outros artistas, que envolverão em música as principais salas e espaços culturais da cidade do Porto, de 1 a 9 agosto.

Para assinalar o arranque da iniciativa, e como é já tradição, Nuno Marques, pianista português a residir em Nova Iorque e organizador do evento, lidera uma maratona de sete horas ao piano, aberta ao público, em plena Praça D. João I, sexta-feira, dia 29 de julho. Nas suas palavras, “este é um evento de partilha, de intercâmbio, entre os artistas, a cidade e as pessoas, as de cá e as que nos visitam. Por isso, percorremos 6 salas em nove dias, trazendo músicos de mais de 8 países para apresentarem a sua arte, mas também para partilharem a cultura da cidade e o seu talento com as pessoas e com o nosso património histórico”.

Com diversas performances consecutivas, de diferentes artistas convidados, das 12h00 até às 19h00, a maratona visa promover a programação do festival - rica em concertos e formações, para todos os públicos, dos estudantes de música e aficionados da música clássica aos curiosos e às famílias, já que os mais pequenos têm também uma programação dedicada.

“A nossa intenção é a de que o Porto Pianofest seja isso mesmo: uma festa de celebração da música e dos talentos, de aproximação, de interação, de partilha. A cidade do Porto, que acolhe este festival desde 2016, efervesce culturalmente e atrai cada vez mais a atenção da comunidade artística internacional, nomeadamente na música clássica, embora, há alguns anos, não fosse um destino óbvio para a realização deste género de festival”, acrescenta o artista português.

Porto Pianofest

Um programa eclético e global: Clarice Assad e Josu de Solaun estreiam-se em Portugal

Na programação oficial da 7ª edição do Porto Pianofest, constam dez artistas que fazem a sua estreia em Portugal e dois que a fizeram no passado, também graças ao Festival.

O primeiro dia evento é pautado por um concerto de estreia em Portugal do grupo brasileiro Clarice Assad Trio, na Casa da Música, uma das grandes figuras da fusão entre música clássica, jazz, vanguarda, MBP e world music. Fundado pela célebre artista Clarice Assad e completado pelos fenomenais Keita Ogawa (percussionista) e João Luiz Rezende (guitarrista), todos eles músicos de renome internacional e vencedores de Prémios Grammy, este grupo enérgico e ousado tem ganho uma crescente reputação internacional.

As datas seguintes são marcadas por performances de artistas, como o pianista espanhol José Ramón Méndez - que regressa para o seu sétimo recital, em conjunto com o Porto Pianofest, em sete anos, mantendo-se próximo do público que habitualmente o segue. Também Josu de Solaun – premiado em 2021 com um International Classical Music Awards e um dos mais destacados músicos espanhóis, também a estrear em Portugal, exclusivamente no Porto Pianofest. Somam-se, ainda, Jean Saulnier – pianista e professor na Faculdade de Música da Universidade de Montréal há mais de 20 anos – e o reputado Oscar Colomina i Bosch – compositor e maestro, atual Diretor da Escuela Superior de Música Reina Sofia em Madrid, que também dará uma conferência.

A reitoria da Universidade do Porto, o Salão Árabe do Palácio da Bolsa e o World of Wine são apenas alguns dos espaços emblemáticos por onde vai passar o festival.