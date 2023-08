Este ano, as Festas na Rua incluem “seis dias de Magia, três dias de Arte Sonora, cinco dias de Dança, dois grandes concertos, seis festivais de diferentes expressões artísticas — Cinema, Vídeo, Novo Circo e Música — e uma feira dedicada a Santo António”, culminando com “um evento especial para celebrar o Dia Mundial da Música”, segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara Municipal de Lisboa.

Hoje, começam o Lisboa Mágica — Festival Internacional de Magia de Rua e o Fuso — Festival Internacional de Videoarte de Lisboa, que decorrem ambos até 27 de agosto.

Com direção artística de Luís de Matos, o Lisboa Mágica inclui 175 espetáculos, que serão apresentados em várias praças e jardins da cidade por 15 artistas, de nove países.

Já o Fuso, que acontece em vários locais, incluindo o Castelo de São Jorge e o Museu da Marioneta, reúne obras de artistas nacionais e estrangeiros, irá centrar-se “nas questões da pertença e do direito à liberdade, nos padrões de desigualdade resultantes do colonialismo, na emergência climática e nos desafios sociais e políticos que o mundo enfrenta nos dias de hoje”.

Na quinta-feira, começa o Lisboa Soa, que oferece uma programação que cruza arte sonora, ecologia e cultura auditiva.

Até 17 de agosto, haverá instalações sonoras, concertos e oficinas, no Quartel Largo Residências e nas Carpintarias de São Lázaro, sob o tema “Multipli.Cidades”.

Entre os artistas confirmados para esta edição do festival estão Davide Tidoni, Jutta Ravenna, Lula Pena, Rafael Toral, Rudolfo Quintas, Stefanie Egedy e Tarek Atoui.

Nos dias 09 e 10 de setembro, o festival Lisboa Mistura, que inclui concertos de Dobet Gnahoré, Fogo Fogo e Criatura, e debates sobre “Arte Participativa” e “Lisboetas e Visibilidade”, regressa ao jardim do Museu de Lisboa — Palácio Pimenta.

O mesmo museu acolhe, em 23 de setembro, o Festival Coreano, “um dia cheio de experiências destinadas a toda a família, com gastronomia, música, pintura, jogos, dança, exposições e outras surpresas”.

Em 15 e 16 de setembro, às 21h, o Lavadouro Público do Lumiar acolhe o festival de curtas-metragens Cinema no Estendal.

Já o Solo Fest, “um momento de intimidade do artista com o público e este ano leva ao Castelejo [no Castelo de São Jorge] quatro propostas de Novo Circo, Dança e Música”, acontece nos dias 22 e 23 de setembro.

Em todos os domingos de setembro, às 17h, haverá aulas de dança ao ar livre em vários locais da cidade, entre os quais o Largo da Graça e o Jardim do Príncipe Real, em mais uma edição de Dançar a Cidade.

O último festival da programação deste ano, Sons na Granja, acontece entre 29 de setembro e 01 de outubro, na Quinta da Granja, em Benfica. Ao longo de três dias, “bandas Militares de Segurança e Forças Armadas juntam-se para celebrar o Dia Mundial da Música”.

Nem só de festivais se fazem as Festas na Rua: a 9 de setembro, o Vale do Silêncio acolhe uma atuação da Orquestra Gulbenkian, que, sob direção do maestro José Eduardo Gomes, irá interpretar temas do compositor John Williams, responsável pela música de filmes como “E.T. — O Extraterrestre”, “Parque Jurássico” e “A lista de Schindler”, e das sagas “Indiana Jones” e “Guerra das Estrelas”.

Entre 14 e 17 de setembro, o Museu de Lisboa — Santo António e Igreja de Santo António, acolhe o evento cultural e inter-religioso Lavagem de Santo António, “que evoca a lavagem das escadas do Senhor do Bonfim da Bahia”, no Brasil.

Em Lisboa, este evento inclui conferências e um cortejo festivo que termina com a lavagem da escadaria da Igreja de Santo António.

Em 23 de setembro, a Praça do Município será palco de um concerto do maestro e compositor Rui Massena, que irá “visitar as suas composições ao piano, com um naipe de 14 músicos extraordinários”.

As Festas na Rua terminam a 1 de outubro com a feira temática “Comer que nem um Frade”, que inclui oficinas, demonstrações, visitas e jogos e que acontece no Museu de Lisboa — Palácio Pimenta no âmbito da exposição “Vita Prima. Santo António em Portugal”.

A programação completa das Festas na Rua, cujas atividades são todas de entrada livre, pode ser consultada online.