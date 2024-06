Esta é, para muitos, a época mais bonita do ano em Lisboa. Entre cores, música e sabores, a capital ganha nova vida em junho e mostra a sua tradição.

Não deixe de entrar na festa. Saiba onde celebrar os Santos Populares de Lisboa:

Santos em Santos

Quando: 26 de maio a 12 de junho

Onde: Terrapleno de Santos

Até ao dia 12, o Terrapleno de Santo vai receber artistas como Toy, Quim Barreiros, Rosinha, Deejay Kamala e Carapaus, Azeite e Alho.

Arraial de Santo António

Quando: 27 de maio a 16 de junho

Onde: Praça da Alegria (Jardim Alfredo Keil)

O Arraial de Santo António está a animar a Praça da Alegria, com bebidas, petiscos e música ao vivo.

Santos no Tejo

Quando: 31 de maio a 1 de junho e entre 6 e 9 de junho

Onde: Doca da Marinha

Os Santos no Tejo regressaram este ano e continuam a apostar num ambiente de festival que previligia o conforto, as acessibilidades, experiências diferenciadoras e de ativação de marca.

Nesta edição, para lá de toda a oferta da sua Praça Gastronómica, o santódromo apresenta a novidade de um restaurante pop-up exclusivo: a Tasquinha do Bento, que vem de Sintra até à Doca da Marinha com os seus cobiçados grelhados. Todas as transações e compras no recinto serão cashless, com a solução integrada da 3cket, que é também a plataforma da bilhética e que permite a entrada no recinto.

Este fim-de-semana, o festival continua com João Só & Rosinha com a convidada especial Bárbara Tinoco, Cláudia Pascoal & Rebeca, D.A.M.A & Jorge Guerreiro e Gisela João & José Pinham Post Mortem Experience.

Arraial de São Miguel

Quando: 31 de maio a 29 de junho

Onde: Doca da Marinha

Este é o maior arraial do coração de Alfama e um dos mais emblemáticos da cidade.

Arraial da Misericórdia

Quando: 1 a 30 de junho

Onde: Miradouro São Pedro de Alcântara

Até dia 30 de junho, celebram-se os Santos Populares de Lisboa no Miradouro de São Pedro de Alcântara

Tendo como cenário uma das mais belas vistas da capital, o Arraial da Misericórdia oferece um dos melhores programas de animação musical em tempo de festas dos Santos Populares.

Neste ano, o programa do Arraial da Misericórdia oferece doze espetáculos por artistas de música popular e reconhecidos do panorama musical português, onde o Fado, estilo tão característico desta zona da cidade ganha cada vez mais espaço.

No Arraial da Misericórdia não faltam os pratos típicos das festividades, como as sardinhas assadas, as bifanas, os petiscos, doces e salgados, entre muitas outras opções e onde não faltam alguns produtos de artesanato.

O evento decorre de domingo a quinta-feira, das 10 às 22 horas e nas sextas, sábados e vésperas de feriados das 10 às 24 horas. No dia 12 de junho, véspera de Santo António, decorre entre as 10 e as 4 horas de 13 de junho.

Arraial Renovar a Mouraria

Quando: 30 de maio a 15 de junho

Onde: Largo da Rosa

Santos à Campolide

Quando: 30 de maio a 15 de junho

Onde: Parque Urbano Quinta do Zé Pinto

A Quinta do Zé Pinto continua a encher-se de alegria, cor e animação com as Festas Populares de Campolide.

Como sempre, o cartaz segue com os melhores artistas de música popular: Quim Barreiros (8 de junho), Jorge Guerreiro (09 de junho), Ruth Marlene (12 de junho), Toy (14 de junho) e Bombocas (15 de junho).

Além destes artistas, sobem ao palco várias bandas e DJ’s, como Domingos Patinha, Tributo Popular, Alma Rock, Arte Musica, DJ André Couto, DJ Pietro, Trio Clave e Trio Ipanema, que vão animar as noites do Arraial.

Arraiais de São Vicente

Quando: 6 a 13 de junho

Onde: Parque Largo da Graça

Arraial da Vila Berta

Quando: 1 a 12 de junho

Onde: Vila Berta

Grande Arraial de Benfica

Quando: 20 a 23 de junho

Onde: Alameda Álvaro Proença

Festas de Oeiras

Quando: 31 de maio a 16 de junho

Onde: Alameda Álvaro Proença

Festas de Santo António de Tires

Quando: 7 a 16 de junho

Onde: R. Domingos dos Mártires LB, São Domingos de Rana

Grande Arraial de Belém

Quando: 31 de maio a 15 de junho

Onde: Parque dos Moinhos de Santana

Grande Arraial Sagres Avenidas Novas

Quando: 7 a 22 de junho

Onde: Jardins do Campo Pequeno

Grande Arraial Sagres Avenidas Novas

Quando: 12 a 16 de junho

Onde: Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito