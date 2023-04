Chama-se Jean Paul Gaultier ̶ Fashion Freak Show e é um espetáculo que pretende ser uma celebração do ícónico estilista Jean Paul Gaultier onde não irá faltar música, glamour, moda e poesia. Depois de Paris, Inglaterra, Japão e Alemanha, Portugal é o quinto país a receber esta digressão mundial que vai subir aos palcos do Sagres Campo Pequeno (Lisboa), de 8 a 12 de novembro, e do Super Bock Arena (Porto), de 16 a 19 de novembro.

Esta produção internacional, criada pelo designer e escrita em parceria com Raphaël Cioffi, vai recriar em palco alguns dos momentos mais importantes da vida e carreira do enfant terrible da indústria da moda, desde a sua infância à ascensão no mundo da alta-costura, passando pelas mudanças culturais que as suas criações espelharam, sem esquecer a sua personalidade irreverente e humorada.

Para além de algumas das suas peças mais icónicas de alta-costura, o Fashion Freak Show vai incorporar diferentes modelos criados exclusivamente para o efeito, num cenário repleto de elementos de multimédia e efeitos visuais.

“Este espetáculo é um convite ao sonho, à concretização dos sonhos. Eu tive essa sorte e quis partilhar a minha história, para mostrar que, quem quer que sejamos, as portas estão abertas”, afirma Jean Paul Gaultier em comunicado sobre esta produção que contou com a co-direção de Tonie Marshall.

A música vai ficar a cargo de Nile Rodgers, que será o responsável pela criação da playlist deste espetáculo que irá juntar diversos estilos musiciais como disco, funk, pop e rock. Marion Motin é a coreógrafa responsável pela produção que conta com uma vasta equipa de bailarinos, actores e acrobatas.

Os bilhetes, cujos preços variam entre os 20€ a 90€, já estão à venda na Ticketline e nos locais habituais, existindo ainda a zona “Cabaret Tables”, com lugares limitados e com direito a Pack Premium, cujos bilhetes se fixam nos 300€ / pessoa.