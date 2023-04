A apenas 30 minutos de Lisboa, há uma horta que vai ser o cenário de um evento especialmente pensado para bebés e crianças, entre os 0 e os 12 anos, no concelho de Alenquer, no próximo dia 14 de maio. Aqui, a ideia é dar largas à criatividade com sessões de música, dança, ciência, yoga, artes manuais, pintura, jogos de pistas e histórias. O cenário será uma horta, entre as laranjeiras, pessegueiros, limoeiros e meloas.

Trata-se da primeira edição da Tribo da Horta, um evento pensado para as família, cujo objetivo é promover o contacto de bebés e crianças com a natureza, através de projetos pedagógicos. Os participantes vão ter a liberdade de brincar na horta, sujarem a roupa e observarem como o ciclo de vida de frutas e legumes.

A organização é da responsabilidade da Sabor c’Vicente, uma marca criada por um jovem agricultor, José Vicente, com produção própria. O projeto tem ainda o apoio da irmã, Joana Vicente, com a dinamização de vários eventos com parceiros que juntam a criatividade das crianças com a música, ciência e trabalhos manuais, para que os mais novos se sintam livres e conheçam a origem do que comem. As incrições têm um valor de 10€ (1 criança + 2 adultos) ou 16€ (2 crianças + 2 adultos). Por cada criança ou adulto extra acresce 6€. Crianças acima dos 12 anossão consideradas como adultos.

As atividades começam pelas 15h00 e vão ser dinamizadas por vários parceiros locais que têm projetos ligados ao desafio da criatividade das crianças, onde vai encontrar atividades como “Ba-da-di Ba-da-dó”, histórias que vão criar momentos de encantar e “encontrar”, “Enquanto O Lobo Não Vem”, onde os mais novos vão trabalhar a criatividade e exploração da madeira, “Flyup.Flyup”, um momento presente e natural, com música, histórias, jogos e posturas que permitem o desenvolvimento holístico de miúdos e graúdos, “Música c’Vicente” onde os sons da natureza ajudam a descobrir os instrumentos, “OficinaD’Arte Dançando Aqui e Ali” uma união da dança e os elementos da horta, “A Outra Metade da Laranja”, onde as crianças vão poder dar asas à imaginação com formas, tintas e cores inspiradas na natureza ou “OviScience” ligado à ciência.

As atividades vão estar divididas por faixas etárias para que estejam adaptadas a cada idade. Cada participante poderá usufruir de quatro atividades, de acordo com a idade, ao longo da tarde. No final, haverá uma hora do conto para todos os participantes e respetivas famílias feito de propósito para a Tribo da Horta.