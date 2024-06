Famílias amantes da natureza e de golfe têm no NAU Morgado Golf & Country Club um lugar para descobrir

O Algarve, conhecido por ser uma região que todos os anos atrai milhares de pessoas durante a época balnear, sempre foi sinónimo de sol, praia, animação e boa gastronomia. Mas a verdade é que parte do seu encanto também recai sobre os campos de golfe que é possível descobrir em vários hotéis e resorts algarvios. Um deles é o NAU Morgado Golf & Country Club, um hotel de quatro estrelas que pretende ser um paraíso para os amantes desta prática desportiva.

Localizado a 20 minutos do centro de Portimão, esta unidade destaca-se por dar a conhecer a todos aqueles que o visitam um lado mais rural e autêntico desta região. O facto de estar completamente imerso no meio da natureza permite que os hóspedes possam usufruir de uma tranquilidade que muitas pessoas não associam a esta zona.

créditos: Virgílio Rodrigues

“Temos dois campos de golfe de 18 buracos com pano de fundo da Serra de Monchique e a nossa vista com infinito para o campo de golfe é, sem dúvida, o nosso spot de Instagram”, afirma João Borges ao SAPO Lifestyle sobre este empreendimento turístico com 980 hectares onde a prática de golfe está aberta a hóspedes e não hóspedes independentemente do nível de experiência.

Para poder dar umas tacadas no campo do Morgado, que recebeu três edições do Open de Portugal, e do Álamos, basta pagar o green fee (entre os 36 e os 47€), uma tarifa que permite a tradicional volta de golfe. Para quem vier desprevenido ou não tiver consigo o equipamento necessário para esta prática, tem à sua disposição uma loja onde é possível adquirir o vestuário apropriado, efetuar o aluguer de set de tacos (35€) e de buggy (entre os 40 e os 50€).

Atividades no meio da natureza para as famílias

créditos: Virgílio Rodrigues

Apesar de o Algarve ser considerado um dos destinos de eleição para os amantes de golfe, a verdade é que este empreendimento turístico a sul do país também é capaz de proporcionar bons momentos a quem não pratica esta modalidade. Para além dos golfistas – que tendencialmente rumam a sul entre setembro e maio -, as famílias com crianças são outros dos públicos que mais procuram esta região assim que os primeiros raios de sol aparecem. Assim, durante as férias da Páscoa e a habitual interrupção letiva, o NAU Morgado Golf & Country Club alarga o seu leque de serviços de forma a dar as boas-vindas aos mais novos.

Para além do Kids Club, as atividades ao ar livre no meio da natureza são um dos seus grandes atrativos. Minigolfe, caça ao tesouro, jogos tradicionais, arco e flecha e desportos aquáticos são algumas das opções que compõem a oferta infantil e que promete manter os mais novos entretidos durante a sua estadia.

créditos: Virgílio Rodrigues

Quando o calor aperta, miúdos e graúdos podem refrescar-se numa das quatro piscinas – duas para adultos e duas para crianças – disponíveis na zona exterior do hotel onde não faltam espreguiçadeiras e sombras ao longo do dia. Caso prefiram meter os pés na areia, podem ainda deslocar-se até uma das praias da região que ficam a 10 minutos de distância.

No fundo pretende ser um refúgio para os hóspedes de todas as idades, que podem desfrutar de uma vertente de outdoor e de natureza graças à fauna e à flora do Algarve barrocal. Não se espante se, da varanda do quarto, contemplar coelhos a saltitar ou perdizes a sobrevoar a zona. “Mesmo quem vem dos centros metropolitanos para o Algarve no verão, acaba por encontrar aqui um escape de tudo e ao mesmo tempo tem o sol, o mar, a praia e o peixe grelhado. Conseguimos ter aqui o melhor de dois mundos”, explica o diretor desta unidade.

Consciente de que há muito para fazer descobrir fora do hotel, este criou uma parceria com a Herdade Morgado do Quintão que, através de visitas guiadas à propriedade, dá aos hóspedes a oportunidade de conhecer parte dos produtos locais e fazer piqueniques ao ar livre. Se tiver carro também pode partir à aventura em família pelo Sul do país e explorar as redondezas. “É um bom ponto para se explorar. Facilmente pegamos no carro, metemo-nos na autoestrada e vamos até Lagos ou Tavira. Em 45 minutos estamos no Algarve Costa Vicentina, em Aljezur”, elucida.

Gastronomia regional e alojamento

créditos: Virgílio Rodrigues

Quando o assunto é gastronomia, o NAU Morgado Golf & Country Club tem à disposição dois restaurantes: o Clubhouse Snack Bar, que disponibiliza serviço de almoços, e o Buffet, que só abre portas ao jantar.

“O Clubhouse é o espaço mais animado do hotel em algumas épocas do ano. É o chamado buraco 19” diz João Borges, entre risos, sobre este espaço que, por estar aberto durante praticamente todo o dia, concentra grande parte dos golfistas durante os momentos de pausa. Saladas, sandes, hambúrgueres, massas, pratos principais e sobremesas são as opções que compõem o menu deste espaço onde é possível almoçar e petiscar entre as 07h30 e as 19h00.

Para jantar tem como opção o Buffet, o restaurante principal liderado pelo chef Pedro Monteiro e que oferece uma vista panorâmica para o campo de golfe do Morgado. Neste espaço, com capacidade para 90 pessoas e onde também é servido o pequeno-almoço, os hóspedes podem desfrutar de um menu ao estilo buffet (30€ por adulto e 15€ por criança) e provar diferentes iguarias tradicionais algarvias onde não faltam as carnes de caça, peixe fresco, doce de figo e alfarroba.

Durante a época de verão, o Lobby Bar, instalado junto à receção, tem animação noturna para os hóspedes que procuram momentos de diversão sem ter de sair do hotel. Todos os sábados, este espaço proporciona sessões de música ao vivo que se prolongam durante três horas. Nos dias em que preferir jantar algo mais leve, pode dirigir-se a esta área, que abre portas a partir das 19h00, e desfrutar de uma bebida ou refeição na esplanada.

créditos: Virgílio Rodrigues

No que diz respeito ao alojamento, cujo preço médio se fixa a partir dos 200€/noite, esta unidade em Portimão tem diferentes blocos de edifícios espalhados pelo empreendimento que compreendem 98 quartos que se dividem em quatro tipologias: Standard (localizado no primeiro piso e sem varanda), Superior (localizado nos rés-do-chão e com varanda), Deluxe (com casa de banho numa zona mais privativa e com a cama direcionada para a varanda) e Duplex (composto por dois quartos que comunicam entre si). Esta última, por conseguir acomodar até quatro pessoas, é uma boa opção para as famílias.

Informações Morada: Morgado do Reguengo Resort, 8501-912 Portimão Email: bookings@nauhotels.com Contacto: 282 241 540 Website: https://www.nauhotels.com/nau-morgado-golf-country-club

“Um dos nossos pontos fortes no verão para as famílias é que o facto de os quartos serem comunicantes. Conseguimos que os pais fiquem num quarto e as crianças fiquem noutro. As crianças têm o seu espaço, podem brincar à vontade e a maioria dos nossos edifícios são rés-do-chão, por isso, não há questões de segurança, com escadas e varandas", conclui.