Com o fim do estado de emergência, a Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, quer “voltar à ação”. Apesar dos eventos públicos se manterem suspensos, a 13 de maio a música passa a ser outra com concertos a serem projetados “nos muros do exterior” daquele espaço cultural. Isto “em sistema drive-in, com comida e tudo”, lemos em comunicado. Concertos que nos últimos meses têm decorrido nas redes sociais daquele equipamento cultural.

Na mesma nota informativa, os responsáveis pela Fábrica do Braço de Prata, sublinham que “na segurança (e intimidade) dos nossos carros podemos, finalmente, sair de casa para um programa de fim de noite com amigos, ou para um jantar e concerto românticos, sem pôr em risco nenhum esforço de distanciamento social. E com aquele aroma de nostalgia que tanto adoramos”.

Fábrica do Braço de Prata Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Lisboa Contactos: Tel. 968 599 969; e-mail cozinhafbp@gmail.com

Os interessados na participação nestes concertos em drive-in terão de fazer reserva prévia e um consumo mínimo em take away de 5 euros por pessoa.

Estas iniciativas decorrem de segunda a sábado, das 19h30 às 23h00, com concertos das 21h30 às 22h30.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.