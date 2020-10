Vários centros comerciais uniram-se para conseguir novos lares para cães de norte a sul do País. O 8ªAvenida, o Alameda Shop & Spot, o Alma Shopping, o LoureShopping, o Rio Sul, o UBBO e o Torreshopping vão receber a primeira exposição fotográfica itinerante que tem como modelos cães que precisam de uma família.

Esta ação surge da parceria com o projeto Be My Friend, uma iniciativa fotográfica da autoria do conimbricense João Azevedo, sem fins lucrativos, e que tem por objetivo estimular as famílias que visitam os Centros a adotar os cães retratados.

Cada exposição será adaptada aos membros dos canis e associações da zona envolvente de cada Centro, podendo assim promover a adoção a nível local.

Todas as fotografias em exibição foram captadas nas próprias instituições, onde foi montado um miniestúdio especificamente para fotografar todos os “patudos” para adoção.

Desde o início do projeto foram realizadas 35 sessões fotográficas em 24 instituições. De todos os 1016 animais fotografados, 446 foram já adotados.

Tome nota das datas da Exposição:

Alma Shopping – 4 a 18 de outubro – Praça Central

Torreshopping - 19 de outubro a 01 de novembro de 2020 - Piso 0

UBBO - 19 de outubro a 01 de novembro de 2020 - Piso 1

8ª Avenida - 26 de outubro a 08 de novembro de 2020 - Piso 0

LoureShopping - 09 a 22 de novembro de 2020 – Piso 1

Alameda Shop&Spot – 09 a 22 de novembro de 2020 – Praça Central

RioSul Shopping – 23 de novembro a 6 de dezembro de 2020 – Pontes, Piso 1