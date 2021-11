O natal aproxima-se, já se ouvem músicas natalícias e as decorações não deixam passar despercebida esta época de festa.

A DHM – Discovery Hotel Management sugere os seus vouchers “Happy Christmas” como o presente ideal para esta época.

São três as versões disponíveis, 60€ (PVP 50€), 120€ (PVP 100€) e 180€ (PVP 150€) e com estes presentes estará a oferecer uma experiência única num dos 18 hotéis do universo DHM, contribuindo para os sorrisos dos seus familiares e amigos a ajudando-os a criar memórias felizes nas férias.

Para adquirir os vouchers, basta enviar email para reservations@discoveryportugal.com, indicando qual o valor do voucher que pretende oferecer.