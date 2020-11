Como manda a tradição, as famílias, e em particular os mais pequenos, vão poder falar com o Pai Natal no conforto das suas casas, garantindo o habitual encontro mágico desta altura do ano, em total segurança.

Para marcarem a sua visita ao Pai Natal, os visitantes devem aceder ao site do Centro Colombo e agendar a videochamada. Após ser reservada a visita, estes vão receber um código e uma senha para entrarem diretamente na videochamada.

Durante a semana, o Pai Natal vai estar disponível para as visitas ao final da tarde. Aos sábados, domingos e feriados o horário é mais alargado. Os horários detalhados estão disponíveis no site do Centro Colombo.

Os mais pequenos e as suas famílias vão ser recebidos com cenários natalícios, que remetem para a casinha mágica do Pai Natal, onde os visitantes são recebidos habitualmente no Centro.

créditos: Oskar & Gaspar

E porque o Pai Natal também adora contar histórias, a Hora do Conto também regressa este ano, em formato digital, para um momento muito especial. Dia 28 de novembro, 5, 12 e 19 de dezembro às 20h15, em direto, na página de Facebook do Centro Colombo.

Para estimular a criatividade das famílias durante esta época, o Centro Colombo vai também desafiar miúdos a graúdos a criarem o seu próprio Presépio em casa.

No site do Centro, em colombo.pt/natal, vão estar disponíveis 24 peças de paper toy, que as famílias podem imprimir e personalizar, criando verdadeiras obras de arte natalícias.