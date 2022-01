As “Janeiras”, iniciativa do Município de Palmela com o Movimento Associativo que recria a Noite de Reis, decorrerá dia 6 de janeiro de 2022, em formato digital, adaptado às novas medidas de contenção da pandemia COVID-19.

O vídeo com as atuações do Movimento Associativo - Associação de Idosos de Palmela, Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, Sociedade Filarmónica Humanitária, Grupo 40 Palmela da Associação de Escoteiros de Portugal, Grupo Coral “Ausentes do Alentejo, Modalentejo, Centro Social de Palmela e Passos e Compassos/Dançarte (Férias Culturais) – será disponibilizado nas redes sociais “Palmela Município”.

As “Janeiras” fecham o programa “Viva o Natal no Município de Palmela”, dinamizado pela Câmara Municipal, em parceria com a comunidade e agentes locais, com propostas de animação para as famílias, nesta época festiva, em todas as freguesias.