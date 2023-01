Porque sofremos de stress? Há stress mau e stress bom? Quais as diferenças entre stress e burnout? Como podemos prevenir o stress e o burnout? E a ansiedade, o que é e como se trata? Estas são algumas das questões que Cristina Moura Rebelo pretende responder durante a masterclass "Combater o stress, o burnout e a ansiedade" que terá lugar no final deste mês no Museu das Comunicações.

Consciente dos desafios que os novos modelos de trabalho representam para a saúde dos funcionários, ao longo desta palestra a oradora, que conta com mais de 20 anos de experiência no IT e na gestão de projetos, vai identificar técnicas de aplicação imediata que permitem baixar os níveis de stress e evitar o burnout, apresentando mecanismos e hábitos que tendem a manter baixos os níveis de ansiedade, mesmo no novo normal em que vivemos.

A masterclass, que se irá realizar a 28 de janeiro pelas 15h, terá a duração de duas horas e contará com um número limitado de participantes.

Para obter mais informações e garantir lugar na masterclass "Combater o stress, o burnout e a ansiedade" deverá inscrever-se via email.

Mais informações:

Público-alvo: público adulto

Horário: 28 de janeiro, sábado | das 15h às 17h

Local: Museu das Comunicações

Preço: Early bird (até 2 semanas antes) €29,90 | € 49,90 – por participante

Nº máximo de participantes: 30