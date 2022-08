O amor pela natureza fez com que Duarte Pires e Madalena Vilela Pereira se tornassem aliados no mundo dos negócios e que, em 2020, abrissem a FLO.

À primeira vista parece uma florista como tantas outras mas o ADN desta empresa em nada se assemelha aos negócios que existem espalhados pela capital. O seu ponto diferenciador é a produção de flores sustentáveis plantadas ao ar livre, de produção biológica, cultivadas segundo técnicas de regeneração do solo e sem recurso a químicos.

Quem fizer uma encomenda na FLO pode ter a certeza de não que irá receber um ramo standart: todas as flores são escolhidas e colhidas à mão no terreno da marca, localizado em Mafra. Após a colheita, Madalena fica responsável pela elaboração de cada bouquet que é unico.

Uma vez que a empresa só trabalha exclusivamente com flores de época e campestres existe um stock limitado e exclusivo de cada espécie e de flores frescas, disponíveis até final de outubro.

Graças à sua política zero waste são priorizados materiais recicláveis e utilização de produtos biodegradáveis, sendo ainda efetuada a compostagem das flores usadas por si na decoração de eventos e que, posteriormente, é utiliza como adubo. Todos os produtos excedentes ganham uma vida, seja em forma de produtos decorativos ou coroas de Natal.

Recentemente lançaram um serviço de subscrição mensal que permite que os portugueses possam decorar a casa com flores diversas vezes ao mês. Após escolher o tamanho pretendido, que poder ser pequeno (20 pés por 25€), médio (30 pés por 35€) ou grande (50 pés por 50€), deve selecionar o número de vezes que pretende receber flores frescas em casa: semanalmente (com quatro entregas durante um mês) ou quinzenalmente (com duas entregas durante um mês).

Para embelezar ainda mais a sua casa, também é possível adicionar uma jarra ao seu carrinho de compras, produzida por um oleiro da região de Mafra e pintada à mão por Madalena.

As encomendas isoladas pode serem efetuadas até às 12h de cada quarta-feira e levantadas na quinta-feita num dos pontos de recolha em Lisboa, Cascais, São Pedro do Estoril e Mafra. Se a encomenda for feita depois dessa hora, a entrega é feita na quinta-feira seguinte.

