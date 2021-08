O Espaço Guimarães convida todos os Vimaranenses a desfrutarem de manhãs de atividades físicas, inícios de tarde culinários e finais de tarde cheios de música durante o mês de agosto.

As iniciativas musicais acontecem na esplanada do centro comercial, as culinárias no Kitchen HUB e live no Facebook, enquanto a aula de Yoga aproveita o belo Parque Natural do Ardão.

Quem estiver na cidade durante o mês mais quente do ano, poderá refrescar a sua alma cultural, culinária e física com as sugestões do Espaço Guimarães. O centro comercial preparou uma agenda com atividades para todos que prometem tornar os dias mais divertidos.

O dia 07 arrancou às 19h com o Trio de fado composto por viola baixo, guitarra Portuguesa e Fadista. No dia seguinte, das 18h às 20h, houve atuação de DJ com acompanhamento de saxofonista. Para começar bem a semana, a Regina Lima (Nutree Me) fez uma live com sugestão de Tacos Mexicanos.

Nos próximos dias, esteja atento às atividades e não perca o que ainda está para vir:

Dia 22 às 10h: Aula de Yoga com Mariana Maranhão no Parque Natural do Ardão, zona verde em frente ao Espaço Guimarães. Inscrições no site do centro comercial. Número de participantes limitado.

Dia 27 às 19h – concerto Andor Violeta