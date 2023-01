"O Gato das Botas: O Último Desejo" | Todo o país

Gatos há muitos, mas nenhum igual a este. “O Gato das Botas” ganhou outra popularidade em “Shrek” e oito vidas depois regressa numa aventura épica para tentar recuperar o tempo perdido. Pelo caminho terá de rever a inimiga Kitty Patas Fofas que, com a ajuda de Perrito, o ajudará a ultrapassar os entraves de Caracolinhos Doirados, a Família Criminosa dos Três Ursinhos, "Big" Jack Horner e o Grande Lobo Mau.

“Astérix e os Vikings” | Cinemateca Júnior | Lisboa

Nesta tarde de sábado, até os Vikings, que estão habituados ao frio, decidem invadir a penúltima sessão da Cinemateca Júnior, no dia 21 de janeiro às 15h. Nada disto teria acontecido se os gauleses não tivessem ido à procura do “Campeão do Medo”. Uma história baseada no livro “Astérix e os Normandos”, que promete muita gargalhada.

“Ernest & Célestine A Viagem em Charabie" | Todo o país

Acabadinho de estrear, este filme conta a mais recente jornada da dupla nomeada para um Óscar. Ernest & Célestine rumam a Charabie na esperança de arranjar o violino partido de Ernest, sem saberem que nesse destino já não se pode ouvir música e que está nas suas mãos trazê-la de volta. Um conto baseado nas obras da escritora belga Gabrielle Vincent, com Pedro Bargado e Mafalda Luís de Castro a dar voz à versão portuguesa.

“O Incrível Maurice” | Todo o país

Lembra-se do jogo do gato e do rato? Um clássico reinventado no cinema que continua a surpreender. Em “O Incrível Maurice” este gato tem a missão quase impossível de lidar com um mal que assombra as cidades de Discworld: afastar os ratos de tudo quanto é sítio, com a ajuda da sua preciosa flauta e um charme irresistível.

Filminhos Infantis | Carcavelos, Lisboa e Évora

Até ao final do mês, há "injeções" de “Filminhos Infantis à Solta pelo País” para ver de uma assentada. Passarinhos, insetos, esquilos, raposas, um gigante que encontra finalmente a sua casa e um pinguim do Pólo Sul que quer enviar uma carta ao Pai Natal, no Pólo Norte, são os protagonistas das nove curtas de janeiro.

As sessões presenciais estão marcadas para as 11h de sábado, 21 de janeiro, na Biblioteca de Marvila (Lisboa) e as 15h no Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida (Évora). No dia seguinte, a Universidade Nova SBE de Carcavelos acolhe a sessão das 11h, na Sala D 115. Em alternativa, poderá ver todos estes filmes no Videoclube da Zero em Comportamento, com Desconto Especial Estrelas & Ouriços.

