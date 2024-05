“Para assinalar o seu 26.º aniversário, o Oceanário de Lisboa traz a sua mascote Vasco, um bolo, pinturas faciais e muita diversão. Mas traz também descontos: durante as celebrações, os bilhetes para visitar o Oceanário de Lisboa a partir das 16h00, estão a metade do preço”, informa a gestão daquele que é um dos maiores aquários públicos da Europa. A campanha decorre até 26 de maio, com os bilhetes a poderem ser adquiridos em oceanario.pt.

O Oceanário de Lisboa nasceu dia 22 de maio, com a Expo’98. Passados 26 anos, a festa faz-se de atividades para os mais novos, e com novidades: na Ilha dos Tubarões, os educadores marinhos vão estar dedicados a dar a conhecer aos visitantes estes animais extraordinários. Através de desafios, curiosidades, e com recurso a bio factos, como dentes e ovos, o Oceanário vai destruir medos e desmitificar o papel para dos tubarões no oceano.