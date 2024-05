1. Dê preferência a uma mesa redonda, vestida com uma toalha de linho branca, de renda ou com bordados de motivos florais.

2. Coloque ao centro uma boleira de vários andares onde poderá colocar uma variedade de bolos, como biscoitos, scones e macarons coloridos. Numa travessa retangular pode colocar algumas sandes em triângulo e/ou croissants.

3. A mesa de chá tem a sua ordem: ao centro fica um ou dois pratos pequenos, consoante o que irá servir, ladeado de talheres de prata ou dourados. Em frente, do lado direito, coloque um copo de pé alto para a água e uma chávena com o seu respetivo pires, que no início também pode colocar em cima do prato central.

4. Para recriar este estilo vitoriano, opte por chávenas trabalhadas ao estilo inglês, com flores e dourados ou brancas e douradas.

5. Do lado esquerdo deve colocar um guardanapo de pano/linho com uma argola e, se possível, com o monograma da anfitriã ou da sua família.

6. O bule e a leiteira, se não forem do mesmo serviço, têm de coordenar com o resto do serviço. Para lhe dar um ar mais moderno, pode escolher peças lisas de tons pastel semelhantes aos dos macarons.

7. Embora os verdadeiros apreciadores de chá o dispensem, o açucareiro deve estar acessível para quem o queira usar e deverá ter uma pinça ou colher de prata para servir.

8. Este é um cerimonial bastante feminino, como tal, não dispensa flores frescas em jarras de vidro ou porcelana. Peónias, lírios, rosas ou tulipas são opções ideais para decorar esta mesa temática.