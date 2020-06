Para assinalar os 104 anos da elevação a cidade e na expetativa de atrair visitantes, numa altura em que se multiplicam os apelos para que os portugueses, este ano, façam férias em Portugal, a Câmara Municipal de Abrantes lançou um vídeo promocional que apresenta, de forma sucinta, a diversidade da região. Sabia que existe um monumento ao Cristo Rei num miradouro com uma vista encantadora que também homenageia a mulher portuguesa, os descobridores lusos e os aviadores nacionais?

Pois saiba que essa é apenas uma das muitas atrações desconhecidas que o município pretende agora fazer (re)descobrir. "São 104 anos de história, de património e cultura, de águas cristalinas e de uma gastronomia rica em sabores, com gentes e tradições únicas neste país, espalhadas pelas 13 freguesias do nosso vasto território", refere Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia. Para além do castelo de Abrantes, edificado no século XII, o vídeo mostra ainda outros locais de passagem obrigatória.

No verão do ano passado, no âmbito do programa StayOver Fátima-Tomar, uma iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que envolve 13 autarquias, unidades de alojamento, agentes turísticos, empresas de animação turística, museus, espaços temáticos, restaurantes e lojas de produtos regionais, foram desenvolvidos vários circuitos turísticos. Um deles, dedicado ao rio Tejo e ao passado ferroviário da região, que pode recordar de seguida, passa por Abrantes.