Sejam crianças ou adultos, o Dia das Bruxas reúne cada vez mais fãs e as celebrações multiplicam-se. As festas para assinalar o dia já são populares e, mesmo quem não tem nada planeado, gosta de dar um toque mais terrorífico à casa para marcar a data. Assim, e para dar uma ajuda a “vestir a casa” a rigor e celebrar o Halloween, os especialistas do OSCAR dão três dicas simples para ter uma decoração meter medo ao susto.

1. Aderir às cores fortes

Seja preto, laranja, verde ou vermelho, qualquer destas cores dará um toque assustador à festa ou divisão da casa que se pretende decorar. Sejam balões, adereços ou até mesmo taças, pratos e copos, optar por vários objetos nestes tons vai criar o ambiente certo. Além dos objetos, escolher bebidas escuras ou aperitivos e bolos com as mesmas cores, também vai contribuir para conseguir o mood terrorífico.

2. Apostar na iluminação

A luz ou a falta dela pode fazer toda a diferença no momento de criar um cenário de terror. Assim, apostar em divisões mais escuras com apenas pequenos elementos iluminados, como os rodapés, os espelhos ou até os corrimãos, pode ser o ideal. Além disso, existem várias opções de candeeiros e lâmpadas com formatos assustadores que podem ser espalhados pelas várias divisões da casa. Contudo, a grande dica é: iluminar pouco.

3. Usar tinta ou corante vermelho

O vermelho é associado ao sangue e tem por si só uma conotação assustadora. Neste sentido, recriar cenários sangrentos pela é sempre uma boa ideia. Para isso, basta comprar tinta ou corante vermelho - ou até mesmo o chamado “sangue falso” - e começar a deixar marcas pela casa. Por exemplo, salpicar os espelhos com algumas gotas de tinta, pintar as mãos e deixar marcas nas portas ou até mesmo comprar velas brancas para as mergulhar em tinta e as deixar com um efeito sangrento.