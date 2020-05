Preparem-se para devorar uma coleção de livros, transformar a casa num autêntico laboratório caseiro e, ainda, assistir online a um festival da ciência que promete várias atividades, conversas, demonstrações e muitas surpresas.

No Dia Nacional do Cientista há propostas para cada elemento da família, e passar um dia com muita ciência à mistura.

Juntar o prazer de ler ao gosto pela ciência

O Clube dos Cientistas (Ed. Booksmile) é uma das coleções de maior sucesso entre os jovens leitores. As histórias, empolgantes e cheias de ação, são protagonizadas por três irmãos, a Catarina, o Chico e o Carlos, fascinados pela ciência e sempre em busca de novos mistérios.

Por este projeto, Maria Francisca Macedo, a autora, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal com uma Menção Honrosa pelo elevado contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.

Vários livros da coleção fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, uma parceria do PNL com a rede CIÊNCIA VIVA.

créditos: Ed. Booksmile

Vamos transformar a casa num laboratório caseiro

Neste vídeo, Maria Francisca Macedo incentiva as crianças a fazerem experiências em casa, com ingredientes simples que têm normalmente à disposição: fermento, farinha, arroz, caixas vazias...

Com alguma pesquisa e as muitas ideias disponíveis nos livros O Clube dos Cientistas, é possível montar um autêntico laboratório caseiro.

Em mais quatro vídeos, a autora e professora dá dicas concretas para algumas experiências caseiras, inspiradas em títulos da coleção, como este que é de pôr os cabelos em pé!

Festival de Ciência online

São três horas de emissão com sprintalks com investigadores, quizzes, atividades, demonstrações e muitas surpresas.

Uma iniciativa dedicada à ciência e aos cientistas, e organizada pela Ciência Viva e Rede Nacional de Centros Ciência Viva.

Como assistir à transmissão:

· No dia 16 de maio, das 16h00 às 19h00, ligue-se a www.cienciaviva.pt/festival

· Pode ligar-se também diretamente no YouTube para assistir à transmissão em direto do Festival de Ciência Online.

Sabe como surgir o Dia Nacional da Ciência?

O Dia Nacional dos Cientistas foi instituído em 2016 por Resolução da Assembleia da República com o objetivo de celebrar e reconhecer a contribuição histórica, relevante e inovadora da comunidade científica para o avanço do conhecimento e, assim, para o progresso e o bem-estar da sociedade.

O dia 16 de maio - data do nascimento de José Mariano Gago - foi escolhido para homenagear o seu legado.