O Dia Mundial do Brincar é mais uma ocasião para estar presente, para dar amor e carinho aos que estão mais próximos, para conversar, ouvir os seus filhos e divertir-se com eles até depois do sol se esconder no horizonte.

Aqui, deixamos-lhe alguns desafios e atividades que podem fazer todos juntos e que vão ajudar a relembrar mais uma vez, a importância de nos mantermos unidos e de passarmos tempo de qualidade em família.

1. Masterchef

Um programa culinário divertido e delicioso! Neste desafio, todos vão participar ativamente e manter-se entretidos durante várias horas. Quem sabe se não se descobrem verdadeiros talentos na cozinha? Veja como jogar aqui.

2. Jogos de tabuleiro

Há quanto tempo não jogam ao Monopólio ou ao Trivial todos juntos? Além de funcionarem como estímulo para as crianças desenvolverem o raciocínio lógico, a memória, a criatividade, o espírito de equipa e aprenderem a ultrapassar obstáculos são perfeitos para passar uma tarde em família. Veja aqui as nossas sugestões.

3. Artes manuais

Depois do almoço, o que sabe mesmo bem é uma atividade calma e sossegada. Por que não criar molduras para as vossas fotografias preferidas, aprender a fazer pulseiras de linha, fazer brinquedos reutilizando rolos de papel higiénico ou fazer plasticina caseira e divertirem-se a modelar?

4. Concurso de retratos

Peguem no lápis, na borracha e nas canetas coloridas e desenhem um retrato da vossa família, cujo título seja “A minha família é tão especial por…”. No final, reúnam todos os desenhos e façam um mural giro com eles para colocar como decoração do Dia Internacional da Família.

5. Carta a um familiar

Muitas vezes não dizemos tantas vezes como devíamos aos outros aquilo que sentimos por eles, o quanto os apreciamos, o quanto agradecemos que estejam sempre ao nosso lado, que nos amparem nos momentos difíceis e que nos aceitem tal como somos. Escolham alguém da vossa família e escrevam-lhe uma carta, explicando-lhe porque a consideram uma pessoa tão importante na vossa vida.

6. Sessão fotográfica

Que dia é melhor para tirar um belo retrato de família do que o Dia Internacional da Família? Vistam os vossos melhores looks, preparem as poses e mãos à obra. Podem ver aqui algumas dicas para fazer as melhores fotografias sem sair de casa!

7. Viagem virtual pelo mundo

Não substitui a experiência ao vivo, mas permite dar a conhecer às crianças uma visão do que as espera lá fora e dos passeios que podem fazer quando tudo passar. Veja aqui dez sugestões de passeios virtuais que vão permitir passar bons momentos em família e projetar muitos sonhos em conjunto.

8. Noite de cinema

Nada melhor para acabar o dia em grande do que uma noite de cinema em família! Escolham o vosso filme preferido, preparem pipocas doces e salgadas, para todos os gostos e aproveitem o programa ao máximo. Podem escolher curtas ou longas-metragens! Os Filminhos Infantis à Solta pelo País, da Zero em Comportamento são uma excelente opção, mas o novo videoclube desta associação cultural tem muitas outras opções para a família no seu novo videoclube.

9. Experiências culinárias no micro-ondas

Seja ao pequeno-almoço, ao lanche ou como sobremesa, estas receitas deliciosas de bolos na caneca no micro-ondas para fazer em menos de cinco minutos, vão fazer as delícias de pais e filhos. Podem fazer vários diferentes e ir comendo ao longo do dia.

10. Fazer uma peça de teatro

Por que não ensaiar uma peça de teatro e depois mostrar aos amigos e ao resto da família virtualmente? Veja aqui algumas dicas para aproveitar a brincadeira da melhor maneira e conseguir um resultado maravilhoso.

11. Hora do conto

Qual é a criança que não gosta de ouvir contar histórias? Escolham à sorte quem vai decidir qual a história a ler e, antes de deitar, deliciem-se com uma bela história de encantar. Há muitas entidades que, nesta fase, contam histórias no online em vários horários, o que acaba também por divertir as crianças e até os adultos. No Facebook da livraria Aqui há Gato, há histórias às 11.30h e às 21h.

12. Uma visita ao museu

Para entreter e ensinar os miúdos sobre arte e história nada melhor do que uma visita ao museu. Nesta lista encontra alguns dos mais prestigiados museus nacionais e internacionais que atualmente dispõem de visitas virtuais pelas suas coleções.