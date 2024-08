Se gosta de fotografia, é possível que já tenha anotado ou colocado em prática alguma dica de Marta Durán ou de Tiago Sales, ambos fotógrafos da Canon. Afinal, estes dois especialistas têm estado a partilhar dicas na série gratuita e disponível online: "Worten ViewFinder".

Tendo em conta que hoje se celebra o Dia Mundial da Fotografia e porque o verão é uma excelente altura para se criarem boas memórias, o SAPO Lifestyle pediu dicas a estes dois fotógrafos. Descubra a seguir:

Dicas de Marta Durán para melhorar as suas fotografias

1. O que é que devemos ter em conta para tirar uma boa foto?

Utiliza luz natural sempre que possível. Evita sombras duras e iluminação direta. Tem em consideração a composição da foto. Certifica-te de que o principal objeto da foto está em foco. Uma foto desfocada pode não transmitir a mensagem que querias, porém, podes também usar essa técnica de desfoque para algumas situações. Usa um tripé ou mantém a câmara estável para alguns tipos de fotografia, como é o exemplo da longa exposição. Experimenta diferentes ângulos e alturas para encontrar a melhor perspetiva. Ajusta ISO, abertura e velocidade do obturador conforme necessário. Faz ajustes básicos de brilho, contraste e saturação após capturar a foto.

2. E quando não conseguimos captar uma atração por completo. Como podemos dar a volta?

A chave é praticar para não voltar a acontecer, há momentos irrepetíveis e vais sentir uma grande frustração pela foto ter saído desfocada ou não estar como tu imaginavas. Na maioria das vezes não há nada a fazer. Ou hoje em dia tens sempre a Inteligência Artificial (ah ah ah)!

3. E zoom nas fotos? Sim ou não?

Porque não? Ter só em atenção nas câmaras com zoom digital que perde qualidade.

4. Já se nasce com talento para tirar boas fotos ou é possível melhorar? Que dicas dão para quem quer treinar?

Para melhorar a fotografia, estuda fotografia através de livros, cursos e seguindo fotógrafos experientes. Há muita informação disponível online onde podes aprender mais sobre este tema, muitas vezes de forma gratuita, como é o caso do minicurso disponível no canal de YouTube da Worten, onde também participo. Pratica regularmente, fotografando todos os dias, e analisa as tuas fotos para aprender com os erros. Experimenta estilos diferentes, fotografando diversos temas, e aprende a editar usando um software de edição. Pede feedback, partilhando as tuas fotos e ouvindo opiniões. Estuda composição, como a regra dos terços, e joga com a luz, fotografando em diferentes condições de luz. Usa um tripé para fotos mais nítidas e sai da zona de conforto, tentando novas técnicas. Com estas dicas, qualquer pessoa pode melhorar na fotografia.

5. Qual é o vosso segredo para tirarem boas fotos?

Não há um segredo, muitas vezes é estar no sítio certo à hora certa, outras vezes há algum planeamento por detrás, mas, acima de tudo, a prática torna-te um melhor fotógrafo e quando queres congelar um momento fulcral não falhas.

6. Que outras dicas dão para quem vai agora de férias e quer criar belas memórias em imagens?

Para criar belas memórias em imagens durante as férias, planeia antecipadamente os locais a visitar e captura momentos espontâneos. Inclui pessoas nas fotos para tornar as memórias mais pessoais e documenta toda a jornada, incluindo transportes e refeições. Varia as perspetivas e aproveita a luz natural, especialmente durante a "hora dourada". Fotografa detalhes locais que representem a cultura e cria uma narrativa visual das férias. Mantém a câmara sempre à mão e faz backup regularmente das tuas fotos. E, claro, não percas os vídeos no canal de YouTube da Worten, onde encontras muitas mais dicas e conselhos para começares a fotografar como um profissional nestas férias. Com estas dicas, conseguirás criar um álbum de férias cheio de belas memórias.

Dicas de Tiago Sales para melhorar as suas fotografias

1. O que é que devemos ter em conta para tirar uma boa foto?

Existem muitos fatores, mas, para mim, estes são os mais importantes:

• Composição e enquadramento – a forma como o assunto ou motivo está disposto na fotografia, bem como todos os outros elementos que fazem parte da fotografia;

• Exposição e cor – se fotografia está exposta, isto é, se a quantidade de luz está adequada ou se transmite a ideia do fotógrafo e se as cores na fotografia se complementam;

• Motivo fotografado – um momento único e irrepetível, como por exemplo uma expressão, coincidência ou acontecimento, pode, por si só, fazer uma boa fotografia.

2. E quando não conseguimos captar uma atração por completo. Como podemos dar a volta?

Temos de tentar dar a volta de outra forma e ou esperar por outro momento. Se não for mesmo possível, temos de fazer as pazes com isso. Em todos os sítios, a toda a hora, existem boas fotografias para serem tiradas e que, pela natureza da vida, deixamos escapar ou não estamos atentos a elas.

3. E zoom nas fotos? Sim ou não?

Zoom nas fotos sim. Quer seja através da lente ou através de um crop posterior. Tudo o que for para expressar a visão do fotógrafo é válido.

4. Já se nasce com talento para tirar boas fotos ou é possível melhorar? Que dicas dão para quem quer treinar?

A criatividade ou a visão é algo que é trabalhado como qualquer outra coisa. Tem de ser estimulada diariamente. A única forma de evoluir na fotografia, e em muitas outras áreas criativas, é praticar continuamente até ser possível transmitir a nossa visão. Para quem quer melhorar, deve obrigar-se a fotografar o mais possível, nos mais variados cenários possíveis.

5. Qual é o vosso segredo para tirarem boas fotos?

Não há segredos para boas fotografias. Apenas muita observação do mundo exterior, analisar outras áreas criativas, como a música, o cinema, a dança, alguns desportos, e um compromisso diário para fotografar todos os dias de forma a melhorar a componente técnica e a componente criativa também. Não há mesmo nenhuma fórmula milagrosa!

6. Que outras dicas dão para quem vai agora de férias e quer criar belas memórias em imagens?

Ter a câmara o mais disponível possível e de fácil acesso. Se tiverem a máquina dentro de uma bolsa que, por sua vez, está dentro de uma mochila, nunca vão pegar na máquina para tirar fotografias de momentos espontâneos em família. Se tiverem a máquina sempre pronta a fotografar, vão fotografar muito mais e conseguir captar todos esses momentos. Para além disso, na minha opinião, fotos de família são todos aqueles momentos descontraídos, engraçados ou dramáticos que tornam as férias tão especiais. Tentem captá-los em vez de se focarem em fotografar apenas quando tudo está perfeito! E para mais dicas, sigam o canal de Youtube da Worten e não percam os episódios do Worten View Finder, onde partilho ainda mais dicas e conceitos de fotografia que vos vão ajudar a tirar o melhor partido da vossa máquina e a conseguir fotografias incríveis este verão.