No âmbito do Dia Internacional do Brincar, que se assinala no dia 28 de maio, as Conversas com Barriguinhas promovem uma sessão live, hoje, pelas 17h, para ensinar todos os futuros pais maneiras simples, eficazes e cientificamente comprovadas de perceber e estimular o cérebro do bebé, tão importantes para o seu desenvolvimento mental, através de experiências sensoriais diversificadas, a cargo da Dra. Clementina Almeida, Psicóloga Pediatra.

Nesta sessão, serão abordados tópicos como a imaturidade do cérebro do recém-nascido, formas de potenciar o desenvolvimento saudável do cérebro do bebé e brincadeiras para o estimular sensorialmente.

Um especialista em células estaminais da Crioestaminal também irá marcar presença nesta sessão online para desmistificar e esclarecer a importância de criopreservar as células estaminais do cordão umbilical do seu bebé. Este bem único é utilizado no tratamento de mais de 80 doenças e apenas pode ser colhido no momento do parto, pelo que é fundamental que os futuros pais conheçam a sua importância ao tomarem a sua decisão.

