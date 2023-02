Neste Dia dos Namorados o site de encontros vai fazer um upgrade na sua missão de "cupido" e passar os encontros virtuais para a vida real, a 100 participantes em Lisboa e 100 no Porto.

Neste dia, após um pequeno briefing e oferta de welcome drinks, os participantes, acompanhados de duas anfitriãs que irão conduzir o momento, poderão frequentar vários encontros, em que, a cada seis minutos uma campainha toca para trocarem de par. Na dinâmica destes encontros, as mulheres mantêm-se sentadas e os homens vão trocando de mesa sempre que soa o alarme. Ambos terão um bloco de notas onde poderão anotar tudo sobre quem está à sua frente e aproveitar estes seis minutos para desenvolver um pouco sobre quem são, de onde vêm, o que fazem e tentar acrescentar um pouco da sua personalidade pelo meio. No fim, mesmo que não sejam bem-sucedidos na sua procura, os participantes receberão um brinde especial de São Valentim.

O evento está marcado para as 20h30 tanto em Lisboa como no Porto, com local ainda a anunciar. O número de participantes está limitado ao número de vagas disponíveis, podendo inscrever-se em Felizes.pt.