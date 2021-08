Se está a planear umas férias de última hora ainda em agosto, então rume a sul, para a Palm Beach portuguesa: o The Magnolia Hotel, boutique hotel do Grupo Quinta do Lago, está a oferecer 20% de desconto em todas as reservas até ao final do mês para que possa desfrutar da melhor vibe de verão.

Localizado à porta da Quinta do Lago, o The Magnolia Hotel é a escolha ideal para umas férias descontraídas. Rodeado pela natureza e por praias imaculadas com Bandeira Azul, promete umas férias de verão no coração do Algarve.

Explore a vizinhança e descubra os restaurantes, desportos, golfe e lazer da Quinta do Lago, além de eventos para toda a família.

Música ao vivo, cocktails à beira da piscina

Desfrute de bebidas refrescantes no bar da piscina, onde os hóspedes são convidados a sentar-se e a aproveitar a sensação interminável de verão do The Magnolia Hotel. Refresque-se com o seu cocktail preferido, seja ele um Mojito, uma Piña Colada ou um Gin, ou opte por uma diversa seleção de vinhos portugueses e internacionais, bem como batidos verdadeiramente deliciosos.

Desfrute no bar ou à beira da piscina com as palmeiras em pano de fundo e deixe-se mergulhar completamente nas suas férias.

Além disso, pode contar com música ao vivo junto à piscina e, após o pôr do sol, mergulhe no já famoso Dive In Movies, o cinema ao ar livre ao lado da piscina que o convida a sentar-se e a assistir a um filme clássico sob as estrelas.