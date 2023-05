Após 175 anos a dar cartas no segmento de têxteis para banho, a Torres Novas deicidu adicionar um novo capítulo à sua história e legado ao lançar a sua primeira linha de roupa para cama.

De forma a proporcionar conforto e suavidade a esta nova linha de produtos, a marca elegeu o algodão 100% lavado para ser a estrela desta gama de têxteis fabricada inteiramente em Portugal.

“Procurámos traduzir a qualidade e o conforto das toalhas de banho Torres Novas, pelas quais já somos reconhecidos há décadas, na colecção de cama perfeita para as noites de Verão. Assim, escolhemos um tecido leve e fresco, com o estilo

descontraído que a tinturaria stonewash confere e o toque macio do algodão. Tal como a roupa de banho, toda a nossa roupa de cama é feita em Portugal, seguindo os nossos elevados padrões de qualidade”, explica Inês Vaz-Pinto, sócia da marca, em comunicado.

Lençol de baixo ajustável, lençol de cima, capa de edredon e fronhas de almofada são os itens que compõem esta linha que está disponível em seis cores que se dividem entre neutros e coloridos: branco, natural, cinzento claro, verde caqui, azul e cor-de-rosa velho.

A coleção de roupa de cama da Torres Novas - cujos preços se fixam entre os 39.99€ e os 159.99€ - já está disponível online.