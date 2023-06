Se escolher o tom da cozinha pode ser uma tarefa difícil, encontrar eletrodomésticos que combinem pode ser igualmente complicado. A Sage Appliances apresenta três novas cores numa seleção de produtos, disponíveis nos eletrodomésticos Barista Express Impress, the Toast Select Luxe and the Soft Top Luxe.

Azul, vermelho e branco estão agora disponíveis, juntando-se às cores já existentes (preto trufa, aço inoxidável escovado e aço inoxidável preto).

De acordo com a marca “o processo de design de interiores é complexo e envolve várias etapas, desde a fase de idealização até à execução do design final. São vários os elementos que influenciam a arquitetura interior de um espaço. Entre esses fatores, a cor é considerada um dos aspetos fundamentais que contribuem para a qualidade do design”.

As novas versões da Barista Express Impress (829,90€), da the Soft Top Luxe (139,90€) e da the Toast Select Luxe (139,90€) já se encontram disponíveis no site da Sage Appliances.