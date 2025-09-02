O Lumina – Festival da Luz regressa este ano com três noites dedicadas à arte luminosa em espaço público. A edição de 2025, sob o tema “Dreams & Stories: Uma Jornada Luminosa pelo Subconsciente”, contará com mais de 20 criações que incluem esculturas, instalações de vídeo mapping, peças interativas e apresentações ao vivo em locais como a Rotunda da Estação, a Rua Direita, o Largo da Cidade de Vitória, o Largo do Cais e a Praia da Ribeira.

Entre os artistas presentes estão Amanda Parer, Rui MiraGaia, Ant Dickinson, H.E.M., Nele Fack, Anne Fie Salverda, Pronorm, Julia Dantonnet, Hugo Vrijdag e Loomaland. O programa inclui ainda performances do coletivo Iluminados e do Grupo Alebrije.

Desde a sua criação, o festival já apresentou 136 instalações de luz, com a participação de 122 artistas de 26 países, apoiados por 11 embaixadas e 32 patrocinadores e parceiros. "Reconhecido pelo jornal britânico The Guardian como um dos dez melhores festivais de luz da Europa, o Lumina foi distinguido com o Prémio de Melhor Evento Cultural em 2013 e recebeu o selo EFFE para Festivais Notáveis em três edições distintas", sublinha a organização, o ateliê criativo OCUBO.

O evento mantém a entrada gratuita e é aberto a todas as idades.