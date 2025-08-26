Os fãs do autor norte-americano podem habilitar-se a conhecer a cidade onde se inicia a trama de “O Segredo dos Segredos” até ao dia 10 de setembro. De acordo com as promotoras do passatempo, “todos aqueles que adquirirem ‘O Segredo dos Segredos’ (em edição normal ou de colecionador) durante a pré-venda na WOOK habilitam-se a ganhar uma viagem a Praga para duas pessoas”.

A mesma fonte indica que “a criatividade será o passaporte para esta experiência inesquecível. Para participar, os leitores devem responder corretamente a um breve questionário e criar uma frase original inspirada no livro”.

Toda a informação sobre o passatempo, que decorre até ao dia 10 de setembro, assim como o regulamento e o formulário de participação, está disponível no site criado para o efeito.

O “Segredo dos Segredos” marca o regresso da personagem criada por Dan Brown, Robert Langdon. De acordo com a sinopse ao livro, "o professor de simbologia, viaja até Praga para assistir a uma palestra da cientista Katherine Solomon, com quem começou recentemente um relacionamento. Katherine está prestes a publicar uma obra revolucionária, cujas explosivas revelações ameaçam abalar séculos de crenças estabelecidas. Até que um assassinato provoca o caos, Katherine desaparece sem deixar rasto e o seu manuscrito é destruído".

"Desesperado por encontrá-la, o professor embarca numa corrida contra o tempo enquanto é perseguido por uma organização poderosa e um inimigo assustador saído das mais antigas lendas".

Dan Brown é o autor de oito best-sellers, n.º 1 dos tops de vendas, incluindo "O Código Da Vinci", um dos livros mais vendidos de sempre. Os seus thrillers que contam com a personagem Robert Langdon, como "O Símbolo Perdido", "Anjos e Demónios", "Inferno e Origem", estão traduzidos para 56 línguas e já ultrapassaram os 250 milhões de exemplares vendidos.