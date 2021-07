Casas com piscina, espaços verdes, moradias inseridas numa envolvente de natureza, e open spaces. Estas são as características para se poder desfrutar do melhor das férias no interior de casa.

A Engel & Völkers apresenta uma seleção das melhores propriedades à venda em Portugal com todas as condições para se poder usufruir do verão sem sair de casa:

Fotos: Engel & Völkers

Mansão escondida no centro de Lisboa com piscina e 11 quartos

Escondida no centro de Lisboa, esta moradia está avaliada em cinco milhões de euros. Conta com 15 assoalhadas e está situada na Av. Almirante Gago Coutinho. Com uma arquitetura dos anos 60, é composta por três pisos, dispõe de uma piscina privada com uma área de 43m2 e espaço com barbacue.

No rés do chão, o piso é constituído por uma sala de jantar com 32m2, uma garrafeira, e cozinha totalmente equipada e no andar de cima tem ainda uma sala escritório. O chão é em mármore, a garagem tem espaço para três viaturas e o melhor de tudo é que está no centro da capital, perto do comércio tradicional e de várias universidades.

Descanso total encontra-se na Av. Marechal Gomes da Costa (Porto)

Numa das principais avenidas da cidade do Porto há uma propriedade que oferece todas as condições para um verão em pleno. Na avenida Marechal Gomes da Costa, este imóvel tem piscina, jardim e espaço para poder desfrutar de um merecido descanso.

Com cinco quartos, uma superfície habitável de 315m2, e acabamentos de luxo, o imóvel está avaliado em 1,9 milhões de euros. A garagem tem espaço para duas viaturas, o chão é em madeira e pedra.

T6 exclusivo na Quinta da Marinha (Cascais)

Localizado na Quinta da Marinha na zona Sul de Cascais, esta fantástica casa está inserida num lote de 2,453 m2 com um encantador jardim, piscina.

Avaliada por seis milhões de euros, a casa tem cinco quartos e distribui-se em dois pisos, sendo o piso térreo composto por um elegante hall de entrada, sala de jantar com mais de 40 m2, cozinha completamente equipada com 30 m2 e amplas zonas de arrumos/ despensa e lavandaria.

A sala de estar de 72m2 tem lareira, bar e salão de jogos. As varandas são voltadas a sul, onde se pode apreciar o verde da Quinta da marinha e sentir o ar da maresia do Atlântico. Para além do jardim de charme, esta propriedade conta ainda com garagem fechada para três viaturas e amplo estacionamento exterior para convidados.

Jardim, piscina aquecida e vista para o mar em Vila Nova de Gaia

Esta moradia de seis quartos está situada em Vila Nova de Gaia e tem um terreno total de 2.307m2. A construção é moderna e tem um conceito open space. Dos seis quartos, cinco são suites. Tem uma sala de festas com espaço para churrasco, zona de refeições e acesso ao jardim.

A piscina é aquecida para os dias mais frescos no Grande Porto. A casa tem quatro frentes com fantásticas vistas para o mar.

Quando já não quiser usar a piscina está a cinco minutos da praia. O valor deste imóvel é de 1,4 milhões de euros.

Fantástico palacete do século XIX em São Félix da Marinha

Se a rainha D. Maria Pia e o Infante D. Afonso aqui passaram férias, então este imóvel tem todas as condições para passar o verão. Este deslumbrante palacete está inserido numa das praias mais emblemáticas da região Norte, São Félix da Marinha. Datado do século XIX, o palácio foi totalmente remodelado em 1996. Tem uma excelente exposição solar e dispõe de uma majestosa sala de estar com lareira, jantar, biblioteca e sala com piano.

A master suite está no segundo piso com lareira e recuperador de calor. No rés do chão existem várias salas todas com luz natural e uma lavandaria. Este acolhedor palacete está equipado com aquecimento central a gasóleo. No exterior tem à disposição uma piscina e fantásticos jardins arborizados, fantástico para poder relaxar juntamente com a família.

Este palacete tem o valor de 1,848 milhões de euros.