Os concertos Real Fado arrancam já no dia 6 de setembro, trazendo de volta o Fado ao bairro mais cool da capital, o Príncipe Real.

Este é um regresso marcado pelos requisitos de segurança, e que levará o Fado a um local surpreendente, informal e intimista: todos os domingos de setembro haverá concertos de uma hora no espaço da EmbaiXada, a partir das 19h.

No mês em que a EmbaiXada, a galeria comercial do Príncipe Real, celebra o seu 7º aniversário, os concertos do Real Fado terão uma programação especial.

No dia 6, o Fado Tradicional chega à EmbaiXada pela voz da Teresa Tapadas e no dia 13 de setembro será a vez da Cristina Clara, a artista que irá trazer uma mistura entre o Fado e o “Chorinho” Brasileiro.

No dia 20 de setembro, Maria João Quadros e Francisco Salvação Barreto apresentam o Fado Intemporal num encontro de gerações e, para fechar o mês no dia 27 de setembro, o concerto de Buba Espinho, Luís Espinho e Luís Trigacheiro irá o cruzar o Fado e o Cante Alentejano.

Agora com apenas 55 lugares para garantir a segurança de todos, aconselha-se a compra prévia dos bilhetes para estes concertos do Real Fado. Além dos habituais bilhetes, está ainda disponível um Real Ticket, em exclusivo para 10 assistentes de cada espetáculo, uma experiência única que inclui os melhores lugares da sala e uma receção personalizada onde é contada a história do concerto e do espaço onde este acontece.

De momento, devido à pandemia, os concertos funcionarão apenas no espaço da EmbaiXada, estando o regresso aos restantes locais habituais (Pavilhão Chinês e Reservatório da Patriarcal) ainda por definir.

A galeria comercial EmbaiXada, localizada no Palácio Ribeiro da Cunha, é um dos edifícios mais emblemáticos do Príncipe Real – já classificado como o 5º bairro mais cool do mundo, segundo a Time Out Internacional.