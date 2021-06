No próximo dia 10 de julho, pelas 21h00, o Mosteiro de São Vicente de Fora recebe uma edição inovadora do Candlelight Open Air, concerto intimista à luz das velas que já conquistou milhares de portugueses, com a interpretação de algumas das músicas que inspiraram o livro de Isabel Stilwell, "D.Manuel I, Duas irmãs para um rei".

O cenário imponente do Mosteiro de São Vicente de Fora será assim palco do concerto intimista Candlelight, interpretado por um Quarteto de Cordas, e que contará também com a presença da escritora Isabel Stilwell e a leitura de algumas passagens do livro durante o concerto, marcando assim o ano em que se celebram os 500 anos da morte do rei D.Manuel I.

O concerto tem início às 21h00, com a abertura das portas a decorrer 30 minutos antes do início do espetáculo. Os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 17,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

Os concertos Candlelight Open Air da Fever proporcionam uma atmosfera mágica, ao ar livre, com a interpretação de um Quarteto de Cordas, e que irá iluminar este emblemático local em pleno coração da cidade de Lisboa.

Os famosos concertos totalmente dedicados à música clássica à luz das velas, trazem agora uma nova proposta cultural e uma experiência totalmente segura para os amantes de música.

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas a um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade, uma vez que não são realizados em salas de espetáculos comuns.

Este conceito original da Fever conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 40 cidades em todo o mundo.