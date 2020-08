Criar uma história e desenhar as personagens e as páginas de uma banda desenhada é o objectivo do curso “Como fazer Banda Desenhada?”, que se inicia a 31 de agosto no Museu do Oriente, inspirado no rico repertório da Ópera Chinesa.

Durante duas semanas - 31 de agosto a 4 de setembro e de 7 a 11 de setembro – são ensinadas técnicas de desenho do corpo humano e de modelo, noções sobre perspetiva e cenários, narrativa e layouts de página para que, no final da primeira semana, os participantes consigam criar a sua própria página de BD.

Na segunda semana pretende-se que, a partir de um argumento e desenho de personagens, pré-definido com a temática de Oriente, os formandos aprendam na prática as diversas soluções de como estruturar as vinhetas para dar o melhor resultado emocional, nos diferentes géneros: comédia, romance, drama e suspense.

O curso é orientado por Joana Rosa (TMG - The Mighty Gang) e Ricardo Andrade (Dragon Nanny) e é indicado para maiores de 12 anos. Realiza-se de segunda a sexta-feira, entre as 10.00 e as 13.00.

Como fazer Banda Desenhada? I

31 de agosto a 4 de setembro

Segunda a sexta-feira | 10.00-13.00

Público-alvo: a partir dos 12 anos

Preço: 48 €/ participante

Participantes: mín. 5, máx. 10

Como fazer Banda Desenhada? II

7 a 11 de setembro

Segunda a sexta-feira | 10.00-13.00

Público-alvo: a partir dos 12 anos

Preço: 38,5 €/ participante

Participantes: mín. 5, máx. 10