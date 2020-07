Há quem seja bem sucedido profissionalmente, tenha harmonia familiar e um bom estatuto social mas, não aparenta ser feliz.

Porquê? Porque, por mais que consigamos sucesso em várias áreas da nossa vida, se não encontrarmos e estivermos a viver de acordo com o nosso propósito, vamos sempre sentir que falta algo ou que uma parte de nós nunca está 100% realizada.

Acontece principalmente quando agimos contra a nossa verdadeira natureza.

E o que podemos fazer para encontrar o nosso propósito? Como descobrir aquilo que nos faz vibrar?

No workshop "Como encontrar o seu Propósito sem perder o Foco", a Life Coach Adelaide Miranda irá apresentar 10 dicas para ajudar a encontrar o seu propósito.

Aqui ficam 3 dessas 10 dicas que Adelaide Miranda irá revelar no workshop, para que saibam qual o caminho que devem percorrer.

Dica Número 1 – Descubra o que o “move”

Pense comigo: em que situações sente que é compulsório intervir? Situações que o afetam de tal forma que não consegue ficar indiferente? É importante, essencial e obrigatório prestar atenção às coisas que o fazem agir de impulso e com naturalidade.

Que tipo de dor ou injustiça presenciou e incomodou-o no mais fundo do seu ser? Algo que o tocou tão profundamente que não conseguiu ignorar? Deve prestar atenção a estas situações, pois através delas descobrirá qual o motor que o faz mover.

Dica Número 2 – Descubra o que lhe dá energia

Não aguenta de sono. Está mais para lá do que para cá. Contudo, de repente, algo chama a sua atenção e fica mais alerta do que se tivesse bebido dois ou três cafés! E então, sem dar conta, o dia passa e o cansaço não se manifesta mais. O que estava a fazer? É isso que deve anotar. O que é que lhe eleva os níveis de energia? O que é que lhe dá pica? Identifique o seu “café” e estará mais perto de descobrir o seu propósito.

Dica Número 3 – Descubra o que adora fazer e o que faz com naturalidade

Tire meia hora do seu dia e registe tudo aquilo que gosta de fazer e faz com naturalidade. Coisas que faz mesmo sem receber qualquer tipo de retorno, apenas por mero prazer. O seu propósito estará de certeza associado ao que lhe dá prazer, basta que pare para identificar o que sai naturalmente de si, sem esforço, sem stresse…

Estão dadas as três primeiras dicas para estar mais próximo de descobrir o seu propósito.

Até lá, preste atenção ao que o rodeia e saboreie cada momento. O importante é que tente ser feliz, sempre!

