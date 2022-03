O faqueiro Prism, composto por 130 peças, foi inspirado na icónica coleção Bicos da Vista Alegre através das linhas geométricas, com um design exclusivo, de alto nível e acabamentos sofisticados.

Esta coleção tem acabamentos prateados em alto brilho e escovados, todas as peças com cabo oco, facas temperadas, puro aço inoxidável 18/10, numa combinação de tecnologia e trabalho artesanal.

Na coleção Perle, a Vista Alegre criou dois modelos: Perle CN e Perle D’Or. O modelo Perle CN revela a sua elegância, polivalência e contemporaneidade nas formas curvas, na fina espessura de 4mm e na faca de cabo oco.

Por outro lado, os acabamentos, que lhe conferem um toque especial, a qualidade superior e os pequenos relevos lembrando pérolas conferem-lhe um carácter intemporal devido apenas aos clássicos.

Perle d’Or é a nova versão do elegante modelo Perle, distinguindo-se pelo ouro de 24 quilates aplicado através de uma complexa técnica de produção. Aos conhecidos acabamentos refinados e ao design contemporâneo junta-se agora um toque adicional de luxo, que torna este conjunto ainda mais exclusivo e desejado.

Estas duas coleções são compostas por 130 peças, em aço inoxidável 18/10 com acabamentos de alto brilho.

No segmento cutelaria, a Vista Alegre apresenta um vasto leque de oferta – Domo Matt, Domo Handle Mattgold, Velvet, Elegance, Linea, Spa, Vega, entre outros. Todos os talheres Vista Alegre são feitos do mais puro aço inoxidável e submetidos a um processo de acabamento em alto brilho.

Todas as facas dos respetivos modelos são temperadas, a fim de manter inalterável o seu poder de corte. A gravação a laser na lâmina completa um processo de fabrico, com rigoroso controlo de qualidade em cada fase do processo.

"O desenho arrojado, a simplicidade das linhas e o processo manual garantem a excelência dos acabamentos das peças que orgulhosamente colocamos na mesa dos nossos clientes", afirma a marca.