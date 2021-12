O novo projeto de cor da CIN é uma ode ao património cromático da marca e à herança das várias disciplinas artísticas da história da arte e das artes decorativas.

Os tons da Coleção Antologia eternizam elementos singulares do passado, com uma densidade inspiradora e contemporânea que perdurará pelo presente e pelo futuro da cor.

O impacto e riqueza cromática da nova coleção da CIN resulta do profundo conhecimento e dedicação da marca – um legado de mais de 100 anos de experiência no domínio da cor, representados num projeto único e distintivo.

Antologia apresenta 126 novas e exclusivas cores numa requintada e harmoniosa paleta de 9 coleções que variam entre cores luminosas, neutras e apagadas, intensas e mais escuras e profundas e que permitem criar ambientes icónicos nas casas de hoje e de amanhã.

Céline de Azevedo, Colour Designer da CIN, explica que “cada uma das cores da coleção Antologia estabelece uma ligação com um determinado imaginário, seja a mitologia grega, a pintura impressionista, a arquitetura renascentista, a ourivesaria modernista, decoração barroca ou a poesia romântica. Nesta coleção existe ainda referências com sotaque português, numa homenagem evidente às origens da CIN, que se materializam numa seleção de cores resgatadas de arquivos históricos da marca”.

Céline de Azevedo acrescenta ainda que “a trajetória da marca foi sempre acompanhada por um compromisso sério com a criatividade e a decoração, com um enfoque permanente na investigação e inovação tecnológica e, sobretudo, com um entusiasmo inesgotável em continuar a criar cor e marcar tendências”.

Liliana Leis Soares, Diretora-Adjunta de Marketing da CIN, ressalva que “A Coleção Antologia é uma coletânea que se quer intemporal e que marca não só uma posição única no mercado, mas um legado de uma marca centenária.”

créditos: CIN

Refere, ainda, que “este projeto é o resultado de anos de pesquisa e de desenvolvimento que culminam num projeto icónico para a marca CIN. Mais do que cor, a nova coleção CIN Antologia oferece inspiração, requinte e história a cada lugar”.

Esta coleção apresenta-se sob a forma de catálogo, tendo sido também desenvolvida uma box especialmente dedicada à prescrição, em edição limitada, com 126 amostras de cor.

Este novo lançamento está disponível em seis lojas, no Porto, Lisboa e Algarve, e na loja online, com um móvel expositor exclusivamente desenvolvido para esta Coleção assim como um novo formato de tester de 50ml. As cores Antologia estão disponíveis na tinta CIN Premium.