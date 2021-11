Arranca hoje a Black Friday, e os centros Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets terminam a Super Week, uma semana inteira dedicada a grandes descontos em diferentes marcas.

Para um reforço de energia extra a todos os membros das equipas destes centros, a VIA Outlets criou os “Spoil Lounge”, pensados para que todos os colaboradores possam usufruir de uma pausa relaxante e recarregar energias. Massagens, snacks saudáveis, aulas de ioga e outros mimos são pensados ao pormenor para que todas as equipas sejam tratadas como reis.

Entre os dias 19 e 26 de novembro, os Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets estão a acolher a Super Week, uma Super Semana com descontos Super nas melhores marcas. Sendo este um momento alto do ano, onde muitos consumidores aproveitam para fazerem compras de Natal, todo o ambiente é de maior azáfama comercial.

Os “Spoil Lounge” foram criados para serem um ponto de acolhimento dos colaboradores das diferentes lojas e dos próprios centros, onde podem relaxar ao longo do dia de trabalho. Salas de massagens, aulas de ioga e zonas de descanso e lazer com snacks para fortalecer a energia (como fruta fresca, águas aromatizadas e café), são alguns dos espaços cuidados que as equipas podem encontrar.

“Sabemos que todas as nossas equipas trabalham de forma árdua o ano inteiro, mas há épocas em que lhes é pedido um esforço adicional e, inevitavelmente, o tempo até chegarmos ao natal é uma dessa alturas.” explica Mariana Carvalho, Retail Director, acrescentando que “estes espaços foram criados para podermos mimar as nossas equipas, e foram pensados com cantos e atividades especiais que sejam revitalizantes para todos, mas também demonstrativas da importância de cada colaborador na nossa atividade.”

Os espaços estão disponíveis entre as 10h e as 19h e todos os colaboradores das lojas parceiras e dos centros poderão usufruir, descansar e ganhar forças para continuarem com as suas importantes funções ao longo do dia.