Antes de partir em viagem há aspetos a ter em conta para que possa rodar em segurança:

- Verifique o estado dos pneus e a pressão, sendo o ideal que os verifique quando estão frios.

- Confirme que todas as luzes, sejam elas de presença, travagem ou piscas, estão a funcionar corretamente, bem como a buzina.

- Veja se a corrente está devidamente lubrificada e se o sistema de travagem - discos, pastilhas, cabos e fluído – está em ordem, sem esquecer o óleo do motor.

- Quanto à bateria, confirme que está em bom estado e com carga suficiente, assim como o descanso da moto, afinal pode ser necessário ter de aguentar mais peso que o habitual.

- Por fim, leve uma segunda chave para o caso de perder a primeira durante a viagem e faça um apanhado das estações de serviço, para o caso de ser necessário reabastecer a sua moto.

Agora, faça-se às estradas:

Estrada Nacional 222

Considerada uma das estradas mais bonitas do mundo, estende-se ao longo do Vale do Douro, conta com paisagens verdadeiramente envolventes com as vinhas e o Rio Douro a fazerem parte de todo este cenário. A estrada é sinuosa e estreita em determinadas partes, o que a torna emocionante para os motociclistas.

Estrada Nacional 230

Apesar de ter apenas 64 km, é uma boa opção para apreciar a beleza da Serra da Estrela, com várias curvas durante o percurso e com vários motivos de paragem pelo caminho como Ponte das Três Entradas, a Igreja de Santo Aleixo, as Capelas de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora da Saúde e as muitas nascentes que podemos encontrar pelo caminho.

Estrada Nacional 304

Reconhecida por várias entidades como uma das melhores estradas do mundo para conduzir, pode aproveitar para conhecer os cantos e recantos da Serra do Alvão. Com curvas largas e permissivas, esta estrada é uma garantia de se sentir envolvido pela Natureza através de cascatas e miradouros, sem esquecer as pitorescas aldeias na região.

Estrada Nacional 114

Descemos um pouco até à região do Ribatejo com esta estrada a permitir apreciarmos toda a beleza das paisagens rurais. Além do verde das vinhas (dependendo da altura do ano), seja em cima da moto ou parado para apreciar mais de perto, é possível explorar castelos medievais e aldeias históricas, ficando-se a conhecer um pouco mais da história de Portugal.

Estrada Nacional 507

Continuamos a descer até ao sul de Portugal Continental para encontrarmos a estrada perfeita para apreciar a beleza do Rio Guadiana. Podemos contar ainda com as curvas da Serra do Caldeirão num ambiente de verdadeira paz e tranquilidade.

Pode encontrar mais sugestões ‘dentro e fora de portas’ no site Motorcycle Diaries que permite ainda guardar as estradas favoritas e criar os próprios diários de bordo.