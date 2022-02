O CoimbraShopping tem tudo preparado para celebrar Dia dos Namorados. Ao longo do dia 14 de fevereiro, o Centro Comercial vai receber várias atuações itinerantes que prometem surpreender e animar todos os visitantes.

A programação especial arranca às 12h00 com a Tuna Feminina de Medicina da Universidade de Coimbra que vai trazer música aos vários corredores do Centro. A atuação repete-se durante a tarde, entre as 15h30 e as 16h30.

Neste dia, o CoimbraShopping terá, ainda, a presença de uma dupla que certamente não passará despercebida: um casal de chocolate, que irá passear pelo Centro Comercial e interagir com os visitantes, das 17h30 às 19h30.