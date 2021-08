Localizada no Parque da Bela Vista, a Casa de Pedra tem cumprido o seu objetivo de dinamizar um dos locais mais privilegiados da cidade de Lisboa. Em agosto, o espaço que alia arte e gastronomia chega com novas propostas que reforçam tanto o menu de refeições como o cardápio cultural.

A primeira novidade é o Brunch, refeição que tem vindo a conquistar cada vez mais fãs ao longo dos últimos tempos e que a partir deste fim de semana passa a estar disponível na Casa de Pedra, sábados e domingos das 10h30 às 12h30.

O conceito é à base de tábuas e há três opções à escolha, com preços a variar entre os 10€ e os 16€ por pessoa. Em todas as tábuas há pãezinhos e tostas variados, manteiga, compota, mel, queijo, fiambre, fatia de bolo, sumo de laranja e café/chá.

À Tábua 2 acrescenta-se pão de queijo, panquecas com creme de chocolate e avelãs e espetadas de fruta e à Tábua 3, que inclui todas as propostas anteriores, acrescenta-se ovos mexidos e iogurte com mel e granola.

Para os que preferem um contacto mais próximo com a natureza ou uma refeição diferente das tradicionais, a Casa de Pedra continua a ter na sua carta as já famosas Cestas de Picnic, disponíveis de quarta a domingo mediante reserva.

Piquenique créditos: Casa da Pedra

Há duas opções de Cesta, que servem até 4 pessoas - a Sunrise, ideal para pequeno-almoço/brunch, que inclui frutas, pães variados, iogurte, granola caseira, panquecas, compota, mel, manteiga, creme de chocolate e avelãs, fiambre, queijo fatiado, mini croissants e sumo de laranja natural; e a Sunset, ideal para petisco de fim de dia, com pães e tostas variadas, queijos e enchidos variados, frutas, dips com hummus e guacamole, quadradinhos de bolo caseiro, mini panquecas com creme de chocolate e avelãs, mini salgadinhos e sumo de laranja natural.

Todas as cestas incluem, além dos alimentos, utensílios para a prática do piquenique, nomeadamente toalha, talheres, pratos e sacos para materiais recicláveis e resíduos orgânicos, que são recolhidos pela CML e transformados em fertilizante para os jardins da cidade. Há, ainda, a opção de adicionar um complemento “Kids” e juntar bolinhas de sabão e giz para os mais novos.

Ao nível da programação cultural, a Casa de Pedra não vai de férias e em agosto traz novas iniciativas ao Parque. Todas as quintas-feiras haverá música nas Noites Indie On The Rocks, arrancando a 5 de agosto com João Blümel, seguindo-se Sara Ribeiro no dia 12 de agosto, Noite Indie DJs a 19 de agosto e encerrando com Tom Violence a 26 de agosto.

Pelo meio, mais concretamente a 21 de agosto, será o último sunset do projeto Um/Quarto (com DJ Bicudo), que durante os sábados de julho levou vários DJs a palco.

Outra das novidades na agenda são as Oficinas Science 4 U. Todos os sábados de agosto e o último domingo do mês, entre as 10h30 e as 12h30, haverá oficinas de Slime.