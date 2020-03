É a rapper feminina mais conhecida de Portugal, mas desta vez surge no seu papel de ativista. Capicua vai estar na FNAC Chiado a moderar o debate sobre “A vida com V grande e V no meio das Pernas”, esta terça-feira, dia 3 de março, pelas 18h30.

Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, esta talk, liderada pela artista, vai reunir um painel de convidados, entre eles Diogo Faro, Ana Markl e Clara Não, para debater a ação da mulher na sociedade atual, trazendo para a discussão temas como a igualdade de géneros, entre outros.

Para além do seu contributo para o hip-hop nacional, Capicua é igualmente conhecida pela sua escrita emotiva e politicamente engajada, pela espontaneidade e por uma clara atitude feminista, contando já com uma longa lista de colaborações, conferências e workshops, sempre em torno da palavra e da música.