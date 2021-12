A proposta “Todos os trilhos vão dar à Bemposta” visa “oferecer um conjunto de comodidades aos caminhantes que participem nos trilhos desenhados pela Rota Vicentina, nomeadamente os trilhos ‘Histórico’ e dos ‘Pescadores’. Estes, desenrolam-se ao longo de 34 km e passam por algumas das mais belas praias e zonas históricas da região”, informa a unidade hoteleira.

O programa contempla quatro noites de alojamento com pequeno-almoço e jantar diário no Monte da Bemposta, transfers para os diferentes trilhos e ainda um piquenique para levar e desfrutar ao longo do percurso.

O Monte da Bemposta localizado num território que conjuga a planície alentejana com a frescura do mar oferece um portefólio de atividades, para crianças e adultos, entre elas, alimentar os animais da quinta (alpacas, lamas, burros e cavalos da quinta de forma gratuita), passear de bicicleta dentro e fora da herdade, passear a cavalo nos areais, aulas de ioga, reiki ou surf; massagens, fazer mergulho ou experimentar caça submarina.

créditos: Monte da Bemposta

O espaço conta com 13 estúdios, de arquitetura simples e tipicamente alentejana, e ainda uma casa principal que pode ser a solução para grupos mais numerosos. Todas as unidades de alojamento têm um pequeno terraço com vista total ou parcial para o mar da Costa Vicentina.

As praias do Queimado e Ilha do Pessegueiro estão à distância de um curto passeio a pé. Mais a sul, situam-se os extensos areais da Praia dos Aivados ou do Malhão, estando a Samouqueira, Vieirinha e São Torpes a poucos minutos de carro, mais a norte.

O pacote “Todos os trilhos vão dar à Bemposta” está disponível por 432 euros por pessoa. As reservas podem fazer-se pelo telefone 964 513 088 ou e-mail res@montedabemposta.pt