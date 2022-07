O programa para 16 de julho convida a caminhar numa das paisagens mais bonitas do Norte de Portugal, inserida no Parque Natural do Alvão, uma área protegida distribuída pelos concelhos de Vila Real e Mondim de Basto.

“É contexto de serra. É agreste. E é lindo. É a mãe Natureza no seu estado mais puro. E depois é o ponto alto do percurso, as Fisgas de Ermelo, a maior queda de água de Portugal e uma das maiores da Europa”, informa a Time Off, organizadora desta caminhada estimada para 5 Km.

Nas Fisgas de Ermelo a água começa por brotar da rocha a 800 metros de altitude e ao longo de 1,5 quilómetros, com um desnível de mais de 250 metros, cria um percurso de várias cascatas.

No passeio pedestre não faltará tempo para os participantes se refrescarem nas populares “piocas” (lagoas). O almoço decorrerá na natureza, num enquadramento de montanha, e numa das aldeias serranas mais bonitas e bem conservadas do Alvão.

A partida para a caminhada em percurso circular decorrerá às 10h30, com a concentração a fazer-se 30 minutos antes na aldeia de Varzigueto, Mondim de Basto. A chegada está agendada para as 13h00, seguida de almoço.

As inscrições e pedido de mais informações podem fazer-se pelo tel. 918 813 459 (através de WhatsApp) ou pelo e-mail geral@timeoff.pt