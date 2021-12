Para assinalar a quadra natalícia, a Academia Mamãs Sem Dúvidas realiza, entre os dias 1 e 24 de dezembro, o Calendário do Advento, 24 dias de ofertas especiais dedicadas a futuras mamãs.

Este é o segundo ano consecutivo que a Mamãs Sem Dúvidas lança esta iniciativa oferecendo um prémio surpresa por dia a uma grávida.

Dezembro é assumidamente o mês das maiores festividades do ano, onde se destaca o Natal, e em que a família assume um lugar de destaque. A Mamãs Sem Dúvidas pretende assim aproveitar a ocasião para mimar as mulheres que nesta época especial do ano aguardam a chegada do seu bebé, entregando 24 prémios nos 24 dias que antecedem o dia de Natal.

Para se habilitarem a receber a ganhar um dos prémios, as futuras mamãs deverão inscrever-se na ação no site da Mamãs Sem Dúvidas. A inscrição é gratuita, no entanto cada grávida só se pode inscrever uma vez, devendo por isso escolher o dia em que deseja participar.

As vencedoras serão anunciadas diariamente, no dia útil seguinte à inscrição, na página oficial de Instagram da Mamãs Sem Dúvidas.

O maior dos prémios é a oferta de uma criopreservação da BebéVida, mas há muitos mais presentes em jogo, tais como: um kit de amamentação, um intercomunicador, um kit de produtos de cosmética, uma Pegada Baby Art, ecografias emocionais 4D, um livro “Yoga e Maternidade”, de Susana Lopes, entre muitos outros.