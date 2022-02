A Amazing Evolution, empresa gestora de ativos hoteleiros, desenvolveu a campanha ‘Aqui Há Sempre Sol’, que oferece condições vantajosas a quem escolher o Algarve ou o Alentejo, sem ter de se preocupar com o estado do tempo.

A campanha aplica-se aos hotéis Placid Village, Pelican Alvor, Hello Villas, White Shell Beach Villas, Algarve Race Resort, Aldeia da Pedralva e Monte da Bemposta. Acabaram-se as aplicações de meteorologia e receio de chegar ao destino e não poder aproveitar o melhor do sul do país. Se escolher uma altura em que o sol não apareça, os hotéis devolvem em parte o valor de alojamento.

A campanha decorre até dia 28 de fevereiro de 2022 e a reserva pode ser feita diretamente no hotel escolhido. Caso não haja sol, o cliente recebe um voucher de 50% do valor gasto em alojamento que pode ser utilizado até 31 março 2022.

O voucher deverá ser utilizado no mesmo hotel, em alojamento e de uma só vez.

Fora desta campanha, ficam os dias 12, 13 e 14 de fevereiro, pois estará a decorrer a campanha do Dia dos Namorados.