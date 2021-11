A Fábrica de Faianças Bordallo Pinheiro, apresenta no próximo dia 11 de novembro, quinta-feira, a peça Barnett Newman, da autoria do artista Julião Sarmento, falecido no passado dia 4 de maio.

Neste último trabalho desenvolvido para o projeto WWB – Worldwide Bordallianos, celebra-se a carreira de sucesso do multifacetado artista que deixa o seu nome ligado a várias formas de arte, como a escultura, a fotografia, o cinema e o vídeo, entre outras.

Ao longo do seu percurso, Julião Sarmento utilizou um registo figurativo facilmente reconhecido: a representação do desejo e do corpo feminino. No entanto, embora menos mencionadas, as referências artísticas aos protagonistas das vanguardas artísticas são também fundamentais no seu percurso.

Uma delas, provavelmente a mais recorrente, alude à pintura monocromática – o exemplo mais marcante da arte modernista, desde Mondrian e Alexander Rodchenko –, frequentemente a partir do uso das cores primárias.

Foi precisamente a partir deste pressuposto, combinando ironia e sincera homenagem, que desenvolveu o projeto cerâmico para a Bordallo Pinheiro, integrado na coleção WWB.

Trata-se de uma alusão a um conjunto de quatro pinturas do artista norte-americano Barnett Newman, que dá nome a esta peça - Who is afraid of Red, Yellow and Blue - realizadas entre 1966 e 1970. As obras de Newman são, elas mesmas, uma referência à peça de teatro de Edward Albee, Who is afraid of Virginia Woolf.

É, portanto (e em última instância), uma homenagem à escritora britânica, figura fundamental do modernismo literário. Mas é, sobretudo, uma inteligente ponte entre as formas tradicionais e animistas da cerâmica de Bordallo e o modernismo do século XX, aqui evocado na figura de uma das suas personalidades femininas mais proeminentes.

A apresentação desta peça de Julião Sarmento ocorrerá no próximo dia 11 de novembro na galeria Cristina Guerra Contemporary Art, em Lisboa, a partir das 18h30.

A peça “Barnett Newman” de Julião Sarmento, vai estar à venda na rede de lojas da Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, bem como na loja online www.bordallopinheiro.com, pelo valor unitário de 2.100€, série numerada e limitada a 135 exemplares.